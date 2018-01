von Marc Thill



In eine Schublade lässt er sich nicht ablegen. Josy Braun beansprucht einen ganzen Aktenschrank, eine ganze Bibliothek. Er vereinte nämlich viele Talente in sich, und man kann ihn deshalb mit etlichen Berufsbezeichnungen betiteln: Schriftsteller, Linguist, Theaterschreiber, Schauspieler, Kabarettist, Übersetzer und Journalist. Alle Fäden in seinem Schaffen führten aber auf eines zu – die Luxemburger Sprache.



Geboren wurde Josy Braun am 14 ...