L’interview d’un clown par un non-clown, qui interroge la place de la poésie aujourd’hui et sa capacité de résistance.

A la Kulturfabrik

«Joseph Java l’interview»

L’interview d’un clown par un non-clown, qui interroge la place de la poésie aujourd’hui et sa capacité de résistance.

La Kulturfabrik présente le mardi 28 mars à 20 heures le spectacle «Joseph Java l’interview» (Questions de poésie générale) de la Cie des Indiscrets (France), une forme inclassable entre théâtre et interview, clown et non-clown, hyper-réalisme et poésie. L’interview d’un clown par un non-clown, qui interroge la place de la poésie aujourd’hui et sa capacité de résistance. Rencontre insolite et décalée entre deux mondes, où le dialogue se noue et se dénoue, se détourne et se retrouve, se prend les pieds dans le tapis des mots et des choses, du sens et du sensible, pour tisser la toile d’un improbable et chaotique voyage en duo à dos de poésie. On en sort un peu plus légers et joyeux, comme si notre regard sur le monde pouvait encore se déplacer.

__________________________

Prévente 10 euros, caisse du soir 15 euros.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.