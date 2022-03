«Faraway So Close» de Tina Gillen représentera le Grand-Duché.

Biennale de Venise

Jongler avec l’espace de la Sale d’Armi

Thierry HICK «Faraway So Close» de Tina Gillen représentera le Grand-Duché.

En 2019, le Casino-Luxembourg envoyait Marco Godinho et son installation «Written by Water» à la Biennale de Venise. En 2022, après une année de pause imposée, c’est au tour du Mudam de prendre la relève – l’exercice est assuré en alternance par les deux institutions culturelles. Le choix s’est porté sur Tina Gillen et sa série «Faraway So Close».

«Participer à la Biennale est pour moi une consécration. Un peu comme un sportif qui à l’occasion de participer aux Jeux olympiques. C’est de plus la reconnaissance du milieu professionnel et l’occasion de faire des rencontres nouvelles», s’impatiente l’artiste qui a reçu son sésame pour Venise en avril 2020.

Tina Gillen s'installera à l'Arsenale. Photo: Mudam

A la Biennale de la Cité des Doges Tina Gillen prendra possession du pavillon luxembourgeois hébergé dans la Sale d’Armi de l’Arsenale. Un lieu qu’elle a déjà eu l’occasion de visiter. «Je connais donc l’enjeu du site». Au-delà de l’enjeu, ce sont avant tout avec les contraintes de l’espace que la peintre devra jongler puisque la vaste salle d’exposition à la lumière bien particulière est délimitée par des murs aussi historiques que protégés. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être utilisés pour toutes formes d’accrochages d’œuvres. C’est donc dans mais surtout avec cet espace que Tina Gillen a dû composer.

Peindre le vent, la chaleur, le silence pose bon nombre de questions. Tina Gillen, artiste

«J’ai ainsi travaillé sans les murs, mon projet devait pouvoir s’ancrer dans l’espace. La salle avait jadis une vocation militaire, des armes y étaient entreposées. L’idée d’un entrepôt où les choses peuvent être entreposées, déposées, déplacées est très importante.»

Un soleil explosif

Le visiteur de la Sale d’Armi sera accueilli par une toile monumentale de la série «Sunshine» qui représente un soleil aux multiples rayons, qui n’est pas sans rappeler une explosion. Une toile, réalisée il y a de nombreux mois, qui aujourd’hui en ces temps de guerre peut prendre une signification particulière. «Cette toile peut aussi être vue comme une allusion au passé de la salle qui va l’accueillir.» C’est aussi le reflet d’une recherche d’un langage universel, car l’artiste «veut sentir [son] temps», comprendre une société qui tourne en boucle. «Les connexions avec notre entourage sont primordiales, pour ne pas être absorbée», note Tina Gillen. «Etre connecté c’est une forme de responsabilité en tant qu’être humain. Poutine aujourd’hui n’est plus connecté».

A Venise, la peintre présentera huit toiles de très grandes tailles. Une nouveauté pour elle. Certaines œuvres peuvent atteindre sept mètres. «Réaliser de telles peintures est aussi un acte physique, appliquer 15 couches sur une telle surface est un travail long et laborieux. Les grands formats permettent une tout autre approche: ils provoquent une immersion totale pour celui qui les découvre. Cette découverte est aussi physique, les peintures dépassent le simple et unique cadre de la représentation d’une image.»

Les paysages tiennent une place importante dans l'oeuvre de Tina Gillen. Photo: Mudam

Les paysages sont omniprésents dans cette série envoyée à Venise. «Cet aspect de représenter les forces de la nature m’occupe depuis de nombreuses années déjà. Un paysage a aussi quelque chose de très organique, souvent difficile à représenter. Peindre le vent, la chaleur, le silence pose bon nombre de questions», fait valoir Tina Gillen. «L’exposition prolonge les recherches picturales récentes de Tina Gillen autour des phénomènes naturels qui échappent au contrôle de l’être humain... Les peintures qui composent l’installation évoquent à la fois les quatre éléments qui ont été traditionnellement associés à la composition de l’univers – la terre, l’eau, le feu et l’acier – et les manifestations du dérèglement climatique provoqué par l’activité humaine», note pour sa part Christophe Gallois, curateur du Mudam en charge du pavillon luxembourgeois de la Biennale de Venise.

Un refuge mental

Les peintures disposées dans l’espace de la Sale d’Armi seront complétées par une composition sculpturale intitulée «»Rifugio», dont la forme s’inspire d’une maisonnette de bord de mer que Tina Gillen a dépeinte dans «Shelter», une création de 2018. Pourquoi un «refuge»? «C’est un espace ouvert et perméable sur l’extérieur», explique l’artiste. «Comme un salon ou un espace personnel, c’est aussi un lieu où submergé par les images du monde extérieur l’on peut se ressourcer. C’est de plus un lieu de création, à l’image d’un atelier d’artiste».

«Ce refuge est intimement lié à l’ici et au maintenant, il est ancré dans le présent et dans l’espace, alors que les peintures sont pour moi des projections vers l’ailleurs, vers le passé ou vers le futur», poursuit Tina Gillen. Monde extérieur ou intérieur, expérience physique ou mentale, réel ou imaginaire, les oppositions, les contradictions s’annoncent nombreuses et prometteuses pour cette artiste qui avec son travail veut avant tout communiquer, mais aussi «parler du monde».

En attendant la Biennale, Tina Gillen s’impatiente de la réaction des spectateurs. «Personne n’a encore vu les toiles. Jusqu’au dernier moment, la réception d’un travail reste une inconnue». Après deux longues années de renfermement et d’isolation, l’artiste se réjouit aussi de «revoir du monde». Jusque-là, Tina Gillen et toute l’équipe du Mudam auront encore fort à faire pour finaliser l’installation. Le site de l’Arsenale, tout comme celui des Giardini, a beaucoup de charme pour le visiteur, en coulisse la logistique reste cependant compliquée. Le 21 avril, le jour de l’inauguration du pavillon luxembourgeois, les invités, les curieux, les amateurs d’art ne verront que le beau côté des choses...

La Biennale d’art de Venise a lieu du 23 avril ou 27 novembre. Toutes les infos: www.labiennale.org

