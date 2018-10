Johnny Hallyday bewegt Frankreich mit posthum veröffentlichtem Album

Im Dezember starb eine französische Rocklegende: Johnny Hallyday war 74 Jahre alt, als er einem Krebsleiden erlag. Ein Album hatte er aber noch übrig: "Mon pays c'est l'amour" kam am Freitag in die Läden - mit einer riesigen Auflage.

Paris (dpa) – Frankreichs im Dezember gestorbene Rocklegende Johnny Hallyday bewegt noch einmal mit einem posthum veröffentlichten Album das Land. Zum Verkaufsstart drängten sich am Freitag die Fans in den Musikläden, wie das Fernsehen zeigte. Gleich nach Mitternacht war das letzte, von dem schwerkranken Sänger aufgezeichnete Album „Mein Land ist die Liebe“ („Mon pays c'est l'amour“) etwa auf den Champs-Elysées in Paris zu haben.

Mit einer Riesenauflage von 800 ...