D’Woch am Kino

John Wicks Blutspur reißt nicht ab

Neben dem neuen Abenteuer des Anti-Helden John Wick stehen noch vier weitere Filme auf dem Kinoprogramm der kommenden Tage.

(nap) - Wem blutrünstige Action zu viel, der darf sich diese Woche auf zwei Komödien und zwei Dramen freuen. Besonderer Tipp der Redaktion: „Sur les chemins noirs“.

„John Wick: Chapter 4“

In „John Wick: Chapter 3“ ging der gefürchtete Auftragskiller für seinen geliebten Hund, der ermordet wurde, auf einen Rachefeldzug. Im neuen Actionfilm muss er noch ein letztes Mal zum Kampf antreten. Denn seine früheren Taten haben ihm viele Feinde verschafft.

Einer von John Wicks größten Feinden hat sich jedoch erhoben und stellt für ihn nun eine weitere Bedrohung dar. Wick könnte diesen Kampf allerdings mithilfe alter Verbündeter für sich entscheiden.

„Dalva“

Die junge Dalva, die sich wie eine erwachsene Frau kleidet, jedoch erst zwölf Jahre alt ist, verschwindet plötzlich eines Abends von zu Hause. Während des Films, in der Regie von Emmanuelle Nicot, macht sie mit einer Jugendlichen und einer Erzieherin Bekanntschaft.

„La Chambre des merveilles“

In der dramatischen Komödie lernen wir Thelma kennen, die wegen eines tragischen Unfalls ihres Sohnes, der nun im Koma liegt, eine verrückte Wette am Laufen hat. Und zwar auf der „Liste der zehn Dinge, die man vor dem Weltuntergang gemacht haben muss“ eine Aufgabe nach der anderen abzuhaken. Nachdem der gleichnamige Bestseller von Julien Sandrel als Theaterstück adaptiert wurde, ist das Werk nun als Film auf der großen Leinwand zusehen. Das Buch wurde in 26 Sprachen übersetzt.

„Sage-Homme“

Léopold, der die Aufnahmeprüfung für ein Medizinstudium nicht bestanden hat, bewirbt sich deswegen an einer Hebammenschule. Zunächst ist Léopold ohne großes Interesse, versucht sich aber in die vor allem weibliche Umgebung zu integrieren. Eines Tages lernt er jedoch eine Hebamme kennen, die seine gesamte Sichtweise auf diese Arbeit verändert.

„Sur les chemins noirs“

Der französische Schriftsteller Pierre stürzt eines Abends in den Treppen und fällt in ein tiefes Koma. Als er plötzlich wieder erwacht, nimmt er sich vor, den französischen Nationalpark Mercantour zu durchqueren und bis zur Halbinsel Contentin zu Fuß zu laufen.

Das Drama von Denis Imbert beruht auf einer Erzählung von Sylvain Tesson.

Das vollständige Kinoprogramm findet sich auf www.wort.lu/de/service/films#.



