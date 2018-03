John Rech über Träume im Bergstollen

Warum John Rech das 20. Bühnenjubiläum von Dream Catcher in der Rümelinger Erzgrube feiert.

So wie die sieben Zwerge steigen auch sie musizierend und singend in den Bergstollen hinab. Dream Catcher spielt am Wochenende drei Jubiläumskonzerte in der Rümelinger Erzmine. John Rech über 20 Jahre Bühnenpräsenz seiner Band.

Es schneit vor der Erzgrube in Rümelingen. Ausgediente Maschinen, schwere Waggons und ein schwarzer Schlund, der tief in die Erde führt. Eine makellose weiße Schneedecke legt sich auf die rote Erde, so als würde ein üppiger Festtagstisch angerichtet. Gefeiert wird tatsächlich am Wochenende. Dream Catcher lädt zum 20. Bandjubiläum in die Erzgrube ein. Drei Konzerte sind angesagt. Der Gig am Samstag ist bereits ausverkauft. Plätze gibt es aber noch für die Aufführungen am Freitag und am Sonntag.



Mit der Minenbahn in den Bergstollen hinein