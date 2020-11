John E. Dolibois: Der Mann, der Göring zum Reden brachte

John E. Dolibois, in Luxemburg geborener Geheimdienstoffizier der US-Army, vernahm im Palace Hotel in Mondorf Nazi-Bonzen. Die hier durchgeführten Verhöre bildeten die Grundlage für die Vorbereitung der Anklage im anstehenden Prozess in Nürnberg.

Mai 1945: Der 26-jährige John Dolibois ist gerade in der „Central Continental Prisoner of War Enclosure“ Nummer 32, Codename Ashcan (Ascheeimer) angekommen. Er kennt das imposante, vierstöckige Palace Hotel noch aus Kindheitstagen. Damals ist er mit seinem Bruder Heinrich und dessen Frau im Jangeli nach Bad Mondorf gefahren. Nun steht er wieder vor dem Kurhotel und hat keine Ahnung, was darin vor sich geht und was seine Aufgabe sein wird.

Er fragt also den Sergeant-of-the-guard Robert Bock, der gerade in seinem Jeep sitzt, was hier los ist ...