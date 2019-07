Jill Crovisier: Ici ou ailleurs

La lauréate du «Lëtzebuerger Danzpräis» 2019 assume ses choix de vie.

Jill Crovisier enchaîne ces jours-ci les projets en Australie, Nouvelle-Zélande, Taiwan et Malaysie. Voila pourquoi la danseuse-chorégraphe ne sera pas présente mercredi ce soir lorsque la ministre de la Culture, Sam Tanson, lui remettra le «Lëtzebuerger Danzpräis 2019» au Trois C-L à la Banannefabrik de Bonnevoie. Un message vidéo de la lauréate est cependant prévu. «Je le regrette vivement, mais je suis pas mal en route ces derniers temps», explique l'artiste.



Recevoir cette haute distinction est pour Jill Crovisier non seulement «une réelle surprise, je ne m'y attendais vraiment pas», mais aussi «un soulagement et une reconnaissance» du travail mené un peu partout dans le monde et au Grand-Duché ...