Jenseits des Mainstreams

Lokalmatadoren und internationale Acts waren beim Out of the Crowd-Festival am Samstag in der Kulturfabrik zu Gast.

Sie treten an, um Klangwelten jenseits des Mainstreams zu liefern: Am Samstag fand in der Escher Kulturfabrik das Out of the Crowd-Festival statt. Und einmal mehr gelang es dem Veranstalter, dem Schalltot Collective, neben Lokalmatadoren wie "No Metal in This Battle", internationale Acts mit ganz eigenem Sound in die Minettmetropole zu locken.



Ob Motorpsycho aus Norwegen, Metz aus Kanada oder Porches und Grooms aus den Vereinigten Staaten. Bei bestem Wettern ließen sich zahlreiche Musikfans das Musikereignis nicht entgehen.



Hier der Festivaltag in Bildern:



