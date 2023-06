„No Hard Feelings“ kommt als flacher, sexualisierender Streifen daher. Trotz vieler Klischees sorgt die Produktion mancherorts für Lacher.

Jennifer Lawrence als Verführerin in derber US-Komödie

Nora SCHLOESSER „No Hard Feelings“ kommt als flacher, sexualisierender Streifen daher. Trotz vieler Klischees sorgt die Produktion mancherorts für Lacher.

„Brauchst du ein Auto fürs College? Dann date diesen Sommer unseren 19-jährigen Sohn.“ So lautet der Anfang der Anzeige, die Allison (Laura Benanti) und Laird (Matthew Broderick) für ihren Sohn Percy (Andrew Barth Feldman) aufgeben.

Die Eltern machen sich Sorgen um ihren schüchternen Jungen und befürchten, dass er ohne jegliche sexuellen Erfahrungen in Princeton an der Uni keinen Anschluss finden wird. Mit der Anzeige, von der Percy nichts weiß, hoffen sie auf eine hübsche, junge Frau, die ihren Sohn aus der Reserve lockt und aus ihm „einen Mann macht“.

Dass dann eine 32-jährige Uber-Fahrerin, deren Auto vor kurzem beschlagnahmt worden ist, darauf anspringt, hätten Allison und Laird allerdings nicht gedacht.

Maddy (Jennifer Lawrence), die ein verkorkstes Liebesleben führt und von One-Night-Stand zu One-Night-Stand springt, wittert in der Anzeige der wohlhabenden Helikopter-Eltern nämlich die Chance, ihre Geldprobleme zu lösen. Damit würde sie ihr Uber-Geschäft wieder auf Vordermann bringen und das Haus ihrer verstorbenen Mutter behalten können.

Doch ganz so einfach lässt sich Percy nicht um den Finger wickeln. Dafür muss sich die attraktive Maddy, die in erster Linie auf ihr Aussehen reduziert wird, ganz schön verrenken.

Klischeehafte Genderbilder

Bereits der Trailer zu „No Hard Feelings“ sorgte vor Filmstart für einige Diskussionen. Der Grund? Der Altersunterschied zwischen Percy und Maddy, die ihn, gegen Bezahlung – ein Buick – entjungfern soll. Und ja, natürlich können die 13 Jahre Differenz zwischen den beiden abschrecken. Vor allem wäre es noch mal eine andere, ausgeglichenere Situation, wenn er 29 Jahre und sie 42 Jahre wäre.

Aber das eigentliche Problem des Films ist nicht unbedingt der Altersunterschied der beiden, sondern die Botschaft, die der Streifen vermittelt.

Zwischen Percy (l.) und Maddy entsteht zwar keine richtige Liebschaft, dafür aber eine Freundschaft. Foto: Sony Pictures Entertainment

Was ist daran so schlimm, wenn Percy das College als Jungfrau betritt? Das Bild, das die Produktion von Gene Stupnitsky, der bereits Filme wie „Bad Teacher“ schrieb und zuvor bei „Good Boys“ Regie führte, transportiert, ist klischeehaft und platt.

Selbstverständlich wissen die Zuschauenden, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich eine typische US-Komödie anschauen. Deswegen sollte man das Ganze auch mit einer guten Portion Ironie aufnehmen. Dennoch ist es problematisch, wenn Filme vorgeben, wie Männer und Frauen zu sein haben. Es könnte den Druck, den auf beiden Geschlechtern lastet, nur noch erhöhen.

Zweideutige Sprüche zum Schmunzeln

Charakteristisch für solche Produktionen sind eben auch die flachen, teils sehr sexualisierten Witze und Szenen, die gelegentlich dennoch für Schmunzeln und längst nicht nur für Kopfschütteln sorgen.

Der Slogan des Films: „Pretty. Awkward.“ Foto: Sony Pictures Entertainment

So etwa wenn Maddy Percy Eltern gegenübersitzt und sie fragt: „Do you want me to date him or ,date him‘?“ (dt.: „Möchten Sie, dass ich ihn date oder ihn ,date‘?“). Worauf der Vater nur antwortet: „Date him! Date him hard!“ (dt.: „Geh mit ihm aus! Geh intensiv mit ihm aus!“). Vieles wird hier auf Zweideutigkeit angelegt – bereits der Titel kann doppeldeutig verstanden werden.

Ob man Jennifer Lawrence in ihrer Rolle als Verführerin eines Teenagers nun gut findet oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache. Schauspielerisch kann ihr jedenfalls nichts vorgeworfen werden – selbst dann nicht, wenn manche der Szenen etwas peinlich wirken.

Leichte und derbe Unterhaltung

Mit der Jennifer Lawrence aus „Tribute von Panem“-Reihe oder aus „Red Sparrow“ hat die Frau in „No Hard Feelings“ allerdings gar nichts mehr zu tun. Damit legt die Schauspielerin nicht nur ihr Debüt im Genre der Sexkomödie hin, sondern zeigt sich auch von einer neuen, frecheren Seite.

Die 103-minütig lange Komödie wirkt auf den ersten Blick sicherlich etwas flach und oberflächlich. Dennoch entwickelt sich zwischen Maddy und Percy so etwas wie eine Freundschaft, aus der beide etwas fürs Leben lernen.

„No Hard Feelings“ ist sicherlich kein filmisches Meisterwerk und ganz bestimmt kein großes Kino. Der Film sorgt dennoch für eine gewisse Unterhaltung. Fans von Produktionen wie „Friends with Benefits“, „The Ugly Truth“ oder „American Pie“ kommen hier sicherlich auf ihre Kosten.



