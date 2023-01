Der britische Gitarrist starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren an Meningitis. Das gab sein Management bekannt.

Gitarrenlegende

Jeff Beck ist tot

Tom RÜDELL Der britische Gitarrist starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren an Meningitis. Das gab sein Management bekannt.

Der britische Rockmusiker Jeff Beck ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Das gab sein Manager am Mittwochabend bekannt. Becks Tod kam offenbar unerwartet, er habe sich eine bakterielle Meningitis zugezogen, so die Mitteilung.

Beck galt als einer der besten Gitarristen der Rockgeschichte. Als ehemaliges Mitglied der Yardbirds (1965 bis 1966) wird er oft in einem Atemzug mit Eric Clapton, dessen Nachfolge er bei der damals erfolgreichsten Londoner Band antrat und Jimmy Page, der wiederum Becks Nachfolger wurde, genannt.

1968 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum, „Truth“, später folgten Alben mit der Jeff Beck Group.

Sein Gitarrenspiel war innovativ, er entwickelte schon früh härtere Soundeffekte im Spannungsfeld zwischen Blues und Hard Rock. Im Lauf seiner Arbeiten mit der Jeff Beck Group bewegte er sich klanglich und kompositorisch in Richtung Jazz Fusion Rock, besonders deutlich (und erfolgreich) auf „Blow By Blow“ aus dem Jahr 1974 - das Album war von Beatles-Mastermind George Martin produziert worden und erreichte Platinstatus.

Den kommerziellen Erfolg konnte Beck mit „Wired“ 1976 wiederholen. Im Lauf seiner Karriere gewann er acht Grammys.

In den 1980er Jahren fuhr er seinen kreativen Output zurück, eine Tinnituserkrankung behinderte ihn merklich. Dennoch behielt er seinen Ruf als Wegbereiter für zahlreiche bekannte Gitarristen aus verschiedenen Epochen der Rockmusik.

Becks letztes Projekt im Jahr 2022 war ein gemeinsames Album mit Schauspieler Johnny Depp.

Foto: Takahiro Kyono via Flickr, Jeff Beck - National Convention Hall Of Yokohama, Japan, 14 Apr 2014, CC BY-SA 2.0

