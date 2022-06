Jean-Louis Trintignant, ein Leben geprägt von Dramen

Der Regisseur Michael Haneke, der am Sonntag in Cannes für seinen Film „Liebe“ die Goldene Palme 2012 gewonnen hat, will sich nicht selber deuten. „Ich kann nicht meine eigenen Filme interpretieren. Ich will mich nicht beurteilen, das müssen andere machen“, sagte der 70-jährige Österreicher in einem dpa-Gespräch während des Filmfestivals an der Côte d'Azur.