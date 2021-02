Der französische Drehbuchautor und Oscar-Preisträger Jean-Claude Carrière („Cyrano von Bergerac“, „Dieses obskure Objekt der Begierde“) ist tot.

Jean-Claude Carrière 89-jährig gestorben

Teddy JAANS

(dpa) - Er sei am Montag in Paris gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf die Tochter Kiara Carrière.

Carrière war 2016 von der Europäischen Filmakademie für sein Lebenswerk geehrt worden. Zwei Jahre zuvor hatte er einen Ehren-Oscar erhalten. 1957 schrieb er seinen ersten Roman, zahlreiche andere Werke und rund 60 Drehbücher folgten. Der aus Südfrankreich stammende Autor arbeitete mit berühmten Regisseuren wie Luis Buñuel oder Milos Forman zusammen.

