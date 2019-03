Japaner Arata Isozaki gewinnt Pritzker-Preis

Renzo Piano hat in den vergangenen vier Jahrzehnten in der Welt seine Spuren hinterlassen. Bemerkenswerte Spuren wie jetzt der dreieckige Wolkenkratzer „The Shard“ in der Londoner Skyline – das mit einer Höhe von 310 Metern höchste Haus Westeuropas. Der Träger des renommierten Pritzker-Architekturpreises wird heute 75 Jahre alt.