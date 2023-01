Am 19. Januar 1943 wurde sie in Texas geboren, nur 27 Jahre später war sie tot. Ihre kurze Karriere endete tragisch - und prägt die Popmusik bis heute.

Kultur 3 5 Min.

Mehr als die Hippie-Ikone

Janis Joplin wäre 80 Jahre alt

Tom RÜDELL Am 19. Januar 1943 wurde sie in Texas geboren, nur 27 Jahre später war sie tot. Ihre kurze Karriere endete tragisch - und prägt die Popmusik bis heute.

Wer von heute aus gesehen über Janis Joplin spricht, kommt wahrscheinlich schnell auf den „Club 27“ zu sprechen - jene Gruppe an Popkultur-Prominenten, die allesamt mit 27 Jahren starben und ansonsten auch das ein oder andere gemeinsam hatten. Joplin, die am 4. Oktober 1970 in einem Hotelzimmer in Kalifornien an einer Überdosis Heroin starb, fällt durch den „Club 27“ in eine Schublade mit Brian Jones, Jimi Hendrix und Jim Morrison. Vor ihren drei Zeitgenossen aus den 1960ern stand noch Blues-Ikone Robert Johnson (gestorben 1938) auf der Liste; später kamen Kurt Cobain (1994) und Amy Winehouse (2011) dazu.

Doch wer bei der Betrachtung an Joplins Tod hängenbleibt, verpasst ihr Leben, über das es ebenfalls einiges zu sagen gibt: Joplin (wie auch Hendrix) war viel mehr als ein Aushängeschild der Hippie-Szene. Nicht zuletzt war sie wahrscheinlich die beeindruckendste Stimme dieser (Pop)-Generation und eine der ersten weißen Frauen, die im Rock ’n’ Roll Erfolg hatte. Und die letztlich daran starb.

Der maßlos irre Trommler Keith Moon war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Rockmusik. Am Montag wäre der hochtalentierte Drummer 75 Jahre alt geworden.

Mit 17 brannte sie aus der kleinbürgerlichen Stadt Port Arthur in Texas durch und trampte quer durchs Land. Für eine kunstaffine, politisch interessierte junge Frau, die die schwarze Blues-Sängerin Bessie Smith zum Vorbild hatte, war hier kein Platz. Janis Joplin fühlte sich in mehrfacher Hinsicht ausgestoßen aus der Mehrheitsgesellschaft, als sie schließlich in San Francisco landete - wo sie in der aufkommenden „Beatnik“-Szene der frühen 1960er nicht mehr alleine mit diesem Gefühl war.

Aus dem Beat wurde der Rock, aus den Beatniks wurden die Hippies und im „Summer of Love“ 1967 war Janis Joplin eine feste Größe in Haight-Ashbury, dem Epizentrum der Szene - als die weiße Sängerin, die so schwarz und rauh und wild klang. Mit ihrer ersten Band Big Brother And The Holding Company trat sie auf dem legendären Monterey Pop Festival 1967 auf und erspielte sich dort einen Plattenvertrag. Das zweite Album in dieser Besetzung, „Cheap Thrills“ aus dem Jahr 1968 mit der George-Gershwin-Coverversion „Summertime“ bringt den Durchbruch, einen Nummer-eins-Hit („Piece of my heart“) und Millionenverkäufe.

Doch Janis ist nicht zufrieden, sie sucht sich mit der Kozmic Blues Band neue Musiker, bessere, wie sie denkt. Mit dieser Besetzung spielt sie ihre einzigen Konzerte in Europa, insgesamt sieben Termine in Paris, Frankfurt, Amsterdam, Kopenhagen und Stockholm.

Doch diese Zusammenstellung harmoniert nicht, trotz Vorschusslorbeeren kommt kein Feeling auf. Joplin, die zunehmend von ihrer Alkohol- und Drogensucht beherrscht wird, wirkt wie ein Fremdkörper in ihrer eigenen Band. Ein Auftritt beim nächsten legendären Festival, Woodstock, im Sommer 1969 ist so schlecht, dass die Plattenfirma verbietet, ihn im berühmten Konzertfilm zu zeigen. Janis Joplin, die weiße Frau, die so schwarz singt und dabei so viel säuft wie ihre wildesten männlichen Kollegen, ist während der Show zu betrunken und rein körperlich nicht in der Lage, ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Als Jimi Hendrix in Luxemburg kein Bier bekam Vor 80 Jahren, am 27. November 1942, wurde Jimi Hendrix geboren. Im März 1967 kam er auf seiner schier endlosen Tournee auch durch Luxemburg - wenn auch "unter dem Radar". Drei Zeitzeugen erinnern sich.

Der nächste Neuanfang mit der Full Tilt Boogie Band im Jahr 1970 scheint die Dinge wieder geradezurücken - musikalisch und menschlich passte es jetzt endlich. In Kalifornien entsteht „Pearl“, das Album, mit dem man Janis Joplin noch heute am ehesten in Verbindung bringt - weil es sich über vier Millionen Mal verkaufte; weil es mit „Mercedes Benz“ und „Me and Bobby McGee“ (geschrieben von Kris Kristofferson) ihren bekanntesten und ihren schönsten Hit enthält; weil das Coverfoto, das sie entspannt lächelnd auf einem Sofa sitzend zeigt, das wahrscheinlich berühmteste Foto von Joplin ist.

Trügerische Harmonie

Aber vor allem, weil das Coverfoto trügt. Den Drink in ihrer Hand unter dem Lächeln bemerkt man nur, wenn man genau hinsieht. Nichts ist gut, Joplin ist nicht entspannt - und auch bereits seit drei Monaten tot, als das Album mit dem schönen Foto im Januar 1971 erscheint.

Am 1. Oktober 1970 hatte sie den Gesangspart zu „Mercedes Benz“ aufgenommen - ihre letzte Arbeit. Zwei Tage später hörte sie sich den Instrumentalpart zu „Buried Alive in the Blues an“. Am nächsten Tag, als sie eigentlich den Gesang dazu aufnehmen sollte, lag sie tot auf dem Boden ihres Hotelzimmers. Eine Autopsie kommt zu dem Schluss, dass eine Überdosis Heroin die Ursache war.

Ihr Vermächtnis: Weit mehr als ihre eigene Musik

Ebenfalls noch am 1. Oktober hatte sie ein Testament hinterlegt: 200 Freunde sollten 1.500 Dollar in bar vertrinken, der Rest ihres beträchtlichen Vermögens ging an ihre Familie, insbesondere an ihren jüngeren Bruder. Ihr Porsche Cabrio kam in die Dauerausstellung der Rock ’n’ Roll Hall of Fame und wurde später versteigert.

"Woodstock hat mein Leben verändert" Jeannot und Jo Antinori aus Rümelingen besuchen in den USA das Gelände des größten Festivals aller Zeiten.

Doch Janis Joplins Vermächtnis geht über die vier Jahre, in denen sie sang wie sonst keine, dafür gut bezahlt und dennoch nicht glücklich wurde, weit hinaus: Eine weiße Frau, die den Blues sang, selbstbewusst auftrat (obwohl sie es vielleicht nicht immer war) und auf wie neben der Bühne klare Worte fand, war in der bisherigen Popgeschichte eine Ausnahmeerscheinung.

Mit Joplin änderte sich das grundlegend, Karrieren wie die von Pink, Melissa Etheridge, Alanis Morissette oder auch der bereits erwähnten Amy Winehouse (die musikalisch, aber auch in ihrer Tragik an Joplin heranreicht) wären ohne die junge Frau aus Port Arthur schwer vorstellbar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.