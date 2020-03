Der britische Sänger kam mit seinem neuen Album im Gepäck in die Rockhal. Fotogalerie.

James Blunt: Einfach "beautiful"

"Once Upon a Mind" heißt das jüngste Album von James Blunt. Mit den frischen Songs machte er in der Rockhal Station.

Sein Debütalbum verkaufte sich millionenfach: James Blunt kann auf viele Ehrungen und Preise verweisen. Und doch stellt er sich immer noch und gerne dem Publikum.

Mit Klassikern aus seinem Repertoire und den neuen Songs des letzten gleichnamigen Albums machte er auf "Once Upon a Mind"-Tour auf Einladung des Den Atelier als Veranstalter in der Rockhal Station. Hier die schönsten Bilder des Abends von unserem Fotografen Claude Piscitelli:

