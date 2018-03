«Jamais je n'arrêterai la scène»

Michel Drucker présente vendredi soir au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains son spectacle «Seul... avec Vous» – plus d'un demi-siècle de carrière résumé en deux heures. Rencontre.

II a accompagné trois générations d'artistes et de téléspectateurs et il n'en est pas peu fier: Michel Drucker, âgé de 75 ans, reste un monument de la télévision française. Ce vendredi il présente au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains son spectacle «Seul... avec Vous» – plus d'un demi-siècle de carrière résumé en deux heures. Rencontre avec un passionné qui n'a toujours pas dit son dernier mot.



Michel Drucker, à quoi devons-nous nous attendre avec «Seul... avec Vous»?



Je feuillette mon album personnel de 50 ans de carrière ...