Der Film von Donato Rotunno darf sich um eine Nominierung als "Bester nicht englischsprachiger Film" bewerben.

Oscars 2022

"Io sto bene" im Rennen für Luxemburg

Es ist zwar nur der erste Schritt durch mehrere Auswahlrunden, aber der Film „Io sto bene“ des luxemburgischen Regisseurs Donato Rotunno wurde von der Commission nationale de sélection pour les Oscars ausgewählt, um das Großherzogtum Luxemburg bei der 94. Oscarverleihung 2022 in der Kategorie „Bester nicht englischsprachiger Film“ zu vertreten. Das melden der Filmfund und die Filmakademie in einer gemeinsamen Pressemitteilung.





«Il faut des locomotives de vie» Le producteur de cinéma retrouve la réalisation avec son troisième long métrage «Io Sto Bene».

Weltweit werden Filme für das Rennen in dieser Kategorie nominiert und letztlich kommen nur fünf Filme in die finale Runde. Die endgültigen Nominierungen dieser fünf werden am 8. Februar 2022 bekannt gegeben. Letztlich wird dann bei der offiziellen Gala am 27. März 2022 der Gewinnerbeitrag mit der goldenen Statuette gekrönt.





