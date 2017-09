Von Sarah München

Am Samstag tritt die Luxemburger Punkformation zusammen mit Musikgrößen wie Serge Tonnar auf. Grund genug mal bei Schlagzeuger, Sänger und Songschreiber John Wolter nachzuhören. Denn auch wenn die vier Musiker alle noch sehr jung sind, blicken sie auf eine lange Bandgeschichte zurück und haben viel zu erzählen ...



„All The Way Down“ klingt so melancholisch. Geht's denn bei euch nie bergauf?



Unser Bandname hat auch ein bisschen was mit dem Zeitpunkt der Bandgründung zu tun: 2009 waren wir alle jung und in keiner sehr positiven Stimmung ...