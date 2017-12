Kontrastreicher kann Fotografie nicht sein: Der Japaner Herbie Yamaguchi machte in den 1970er-Jahren Aufnahmen der Londoner Punkszene und bereiste 1999 und im Mai 2017 mit seiner Kamera das Großherzogtum – die Luxemburger Botschaft in Tokio veröffentlicht nun dazu ein Bildband. Wie beides zueinanderpasst und warum Luxemburger gar nicht so zurückhaltend sind, wie man ihnen nachsagt, verriet er im Gespräch.

Herr Herbie Yamaguchi, womit assoziieren Japaner Luxemburg?

Nun, um ehrlich zu sein, haben wir Japaner eigentlich kein wirkliches Bild des Großherzogtums ...