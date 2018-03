Il y a cent ans – le 25 mars 1918 – disparaissait Claude Debussy. Impossible d’imaginer une saison à la Philharmonie de Luxembourg ou des les plus grandes salles de concerts d'Europe sans lui: Debussy est, au même titre que Mozart, Beethoven ou Schubert, un compositeur très demandé du public et des musiciens-interprètes. Témoignages de ceux qui côtoient sa musique.

Indétrônable Claude Debussy

Claude Debussy figure dans le Top 10 des compositeurs les plus joués au cours de la saison 2017-18 à la Philharmonie de Luxembourg. Il dépasse même Maurice Ravel, l’autre grand de la musique française de la fin du XIXe siècle et auteur du célèbre «Boléro», et P. I. Tchaïkovski, l’auteur de la symphonie «Pathétique», véritable tube des salles de concerts. Pourquoi cet engouement qui jamais ne prend une ride?

Claude Debussy au piano à Luzancy chez Ernest Chausson (1893). Photo: Getty Images

Le rôle et la place de celui qu’on nommait «Claude de France» sont immenses. Artiste de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, Debussy est le témoin de profonds bouleversements de l'histoire de la musique. Chaque compositeur cherche depuis la nuit des temps sa voie, ses moyens d'expressions. Le romantisme s'essouffle, la période moderne se construit. Berlioz, Wagner, Mahler mènent la danse, Ravel, Schoenberg, Berg, Stravinski poussent toujours plus loin les acquis de leurs aînés pour explorer de nouvelles pistes. Dodécaphonisme, musique sérielle, néo-classicisme, moderne... les courants musicaux fusionnent de toute part dans cette période d'entre-deux-siècles. Debussy, comme une éponge, s'imprègne de tous ces courants et influences, les écoute, les analyse et se forge son style.

A ce foisonnement ambiant vient se greffer aussi une autre particularité, géographique cette fois-ci. Quitte à faire grincer des dents, notons que jusqu’à l’époque de Debussy, les compositeurs «francophones» n'occupaient pas – à quelques exceptions près – la même place sur la scène musicale que leurs collègues «germanophones». Peut-être fallait-il attendre l’éclosion d’un Berlioz, Ravel ou d'un Debussy pour voir la musique française enfin s’émanciper des inébranlables Mozart, Schubert, Brahms, Schumann...



Une nouvelle génération de musiciens «français»

Cette fin de siècle rime donc avec l’arrivée «sur le marché» d’une nouvelle génération de musiciens «français». Face aux discussions souvent intellectualisantes et techniques des défenseurs des musiques sérielles, dodécaphoniques, voire modernes, avec Ravel et Debussy apparaissent des créateurs plus détachés des considérations techniques et enclins à laisser libre cours à des inspirations les plus folles... L’écriture musicale n'est plus uniquement linéaire, mais elle devient le reflet d'impressions successives. La poésie de l’instant est un leitmotiv récurrent de l’époque.

Né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye, Achille-Claude Debussy grandit dans une famille modeste et découvre très tôt son intérêt et goût pour la musique. Au Conservatoire de Paris, il se distingue davantage par son inspiration que par ces connaissances théoriques. Ce n’est donc pas un hasard si les historiens de la musique parle de «Sensibilité» pour évoquer Debussy et d’«Intelligence» pour Ravel.



Caricature: Antoine Grimée





Un musicien «libre»

Cette musique, entre logique et imprévisibilité, est sensorielle et a pour but de provoquer des impressions et des images. Un monde que d’aucuns qualifient d’«impressionniste», en référence à la peinture. Mais de là à faire rentrer l'œuvre du compositeur dans le seul mouvement impressionniste est une erreur largement commise. Moderne, quelque temps wagnérien, avant-gardiste, Debussy est un musicien «libre», réfutant toutes formes d’étiquette et d’académise esthétique.

Musiques de chambre, ballet, œuvres pour piano, vocales ou lyriques, Debussy est aussi symphoniste. On pense à sa «Mer» et au «Prélude à l’après-midi d’un faune». «La musique de ce ,Prélude‘ est une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt des décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves d’un faune dans la chaleur de cet après-midi», commentait à l’époque le compositeur.



L’effort porté à l’orchestration

Ce poème symphonique est aussi symptomatique d’une autre constante dans le travail du compositeur: l’effort porté à l’orchestration. Le choix et l’emploi d’instruments ne sont plus uniquement une question de familles instrumentales, mais bien l’apanage de solistes qui une fois réunis forment un tout. Debussy rejoint là ses collègues Mahler et Strauss dans le but d’assurer une ubiquité de sons et de couleurs au travers de l’orchestre. Les partitions de Debussy reflètent cet engouement presque obsessionnel pour le détail.

Libre de toutes contraintes formelles – les structures classiques sont appréhendées sans contraintes – le compositeur s’autorise la même liberté de ton avec l’harmonie. Jouant avec la relation – souvent riche – entre tonalité et modalité – Debussy enrichit son propos de sonorités inédites pour l’époque. Un travail qui n’est pas sans rappeler les recherches d’autres compositeurs dans leurs domaines de prédilection respectifs.

C’est dans cet esprit de renouveau, d'innovation qu’il faut considérer le répertoire de Debussy. Un répertoire que l’Orchestre philharmonique du Luxembourg connaît du bout des doigts, puisqu’Emmanuel Krivine, à la tête de la phalange, a toujours défendu bec et ongles la «musique française». Aujourd’hui encore l’OPL est souvent qualifié d’«orchestre français». Un héritage que Gustavo Gimeno, le successeur de Krivine à la tête de l'OPL, depuis son arrivée porte à bouts de bras. N’a-t-il pas «osé» récemment programmer Debussy lors de la tournée de l'OPL en terres germanophones. Le public, de Munich, Friedrichshafen, Linz ou Innsbruck a largement applaudi. Sur les hauteurs du Kirchberg aussi, Debussy est toujours un invité apprécié. N’est-ce pas le signe, que le mélomane averti a envie, en plus des symphonies Beethoven, Brahms et Bruckner, d’entendre des choses plus «légères» et «sensuelles»? n









Ils racontent «leur» Debussy

Ils sont régulièrement en contact avec sa musique, ils la jouent, la dirigent, l’enregistrent, la critiquent, la commentent... Mais que représente pour eux aujourd’hui cet héritage? Gustavo Gimeno, Cathy Krier, Philippe Koch, Alexander Müllenbach, Loll Weber, Stephany Ortega et Jean-François Zygel racontent «leur» Debussy.

Gustavo Gimeno, directeur musical de l’OPL



Photo: Pierre Matgé

La littérature et la nature ont exercé une très forte influence sur Debussy qui a rejeté le terme «Impressionnisme» pour ses œuvres. En effet, ce terme n’est pas correct lorsque l’on parle de musique. Je dois néanmoins admettre, que je vois des points communs entre la manière de composer de Debussy et la peinture des impressionnistes français... J’ai récemment visité le «Museum of Art» de Dallas qui expose quelques toiles impressionnistes. J’ai pu observer ces tableaux de très près pour en découvrir les moindres détails. Une perception bien différente que lorsque l’on observe ces toiles à partir d'une certaine distance.

La même chose se passe pour la musique de Debussy. En lisant la partition, l’on découvre beaucoup de petits détails, gestes ou effets sonores, tels un glissando ou un pizzicato aux cordes... Mais aussi des indications sur les fluctuations de tempo, sur les interactions entre les instruments. Fascinant! J’aime beaucoup observer et travailler tous ces détails en répétition. Le résultat final dans une salle de concerts est nettement plus «général», j’en suis bien conscient. Mon but est de traduire les moindres intentions sonores proposées par le compositeur sur le papier.

Debussy a non seulement été marqué par un nombre incroyable de compositeurs (Satie, Wagner, Moussorgski, Couperin, Chopin, Liszt, la musique de Gamelan...), il a à son tour influencé de nombreux musiciens (Stravinski, Ravel, Dutilleux, Messiaen, Bartok...).

Il a occupé une place centrale, créant un langage musical unique et évocateur. Je me demande souvent: «Comment est-ce possible? Sa musique est un vrai miracle!». Son génie est bien trop vaste pour que je sois capable de le comprendre. (traduit de l’anglais)



Cathy Krier, pianiste

Photo: Pierre Matgé

Enfant, j’avais un disque sur lequel était gravé le «Children’s Corner» de Claude Debussy. Chaque pièce était couplée à une histoire. J’écoutais ce disque religieusement. Le docteur Gradus devenait un savant qui conversait avec la flamme de sa chandelle. Jimbo était un petit éléphanteau volé à sa maman par un méchant prince et qui allait se transformer en joujou pour une petite fille lui chantant des berceuses. La Sérénade était l’histoire d’un bout de tissu transformé en poupée magnifique par le Père Noël. Dans «The snow is dancing», la neige s’agitait avec la nature toute entière devant les yeux d’une petite fille assise derrière la fenêtre de sa chambre. «The little shephard» était l’histoire d’un petit mouton égaré qui se transformait en berger pour montrer le chemin à son troupeau. Finalement, Golliwogg devenait le meilleur clown du cirque de par son courage, ses cabrioles et son ingéniosité. Ce disque m’initiait à la musique de Debussy, mais surtout, il m’invitait à imaginer mes propres histoires. La musique devenait naturellement imagée, pleine d’évocation.

Tout au long de mon apprentissage de jeune pianiste, Debussy m’accompagnait et formait ma capacité à concevoir une vision quasi picturale d’une œuvre. Je m’amusais à deviner les titres des préludes que Debussy ne livre qu’à la fin de ses textes.

Ces titres (la danse de Puck, la fille au cheveux de lin... ) redoublant d’inventivité m’emportaient et me permettaient d’aborder les difficultés techniques de façon ludique, sans même m’en rendre compte.

Alors que le compositeur a énormément fait progresser le langage harmonique et musical tout au long de sa carrière, sa musique reste voluptueuse et évocatrice. Elle attire son auditeur et l’emporte. La difficulté technique s’envole et ne laisse place qu’à la musique pure.

Philippe Koch, Konzertmeister de l'OPL

Philippe Koch OPL - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

Si Debussy est certainement plus présent dans les doigts des pianistes que chez les violonistes, il est cependant pour moi un compositeur dont j’aime énormément la musique, pour la magnifique poésie, pour ces extraordinaires mouvements, sortes de transposition musicale des vagues ou du vent dans les arbres (qui sont évoqués dans le nom des œuvres comme «L’après-midi d’un faune» ou «La Mer», «Jeux de vagues», «Reflets dans l’eau»…).

Chez Debussy, ce que j’ai toujours ressenti, c’est avant tout une grande simplicité, une sorte de plaisir de vivre. Pas de révolution dans les formes, tout ça reste très classique, mais tellement différent de tout le reste, tellement particulier et poétique.

Dans ma longue carrière d’interprète, de soliste, chambriste et Konzertmeister, j’ai eu la chance de pouvoir apprécier presque toutes les œuvres du compositeur dans lesquelles intervient le violon. J’ai chaque fois adoré les interpréter, que ce soit la Sonate, qui m’a été souvent demandée au Japon, le 1er Trio à clavier – que Debussy a composé à 17 ans et que j’ai eu l’occasion non seulement de jouer plus de 20 fois mais aussi d’enregistrer en CD avec le Trio Grumiaux. Quant au célèbre Quatuor opus 10, nous l’interprétons très souvent avec grand plaisir en Quatuor Louvigny (constitué des premiers solistes de l’OPL).

Les compositions symphoniques rencontrent toujours un vif succès auprès du public, qui se laisse éblouir par la variété des couleurs impressionnistes. Il suffit de fermer les yeux pour être transporté dans un extraordinaire univers onirique, celui de Debussy. J’ai encore pu observer l’impact magique du compositeur sur les auditeurs pendant la dernière tournée de l’OPL en Allemagne, Autriche et Italie, au cours de laquelle nous avons interprété notamment «La Mer» et «Iberia».

Sa sonate, œuvre majeure du répertoire (d’ailleurs toujours proposée dans les concours internationaux), qu’il a écrite peu de temps avant de mourir et pendant une année de guerre horrible, j’aime depuis toujours particulièrement la jouer. J’en aime la grande virtuosité et la légèreté, mais aussi cette atmosphère nostalgique, rêveuse et planante, un peu hors du temps, propre à son style et encore cette simplicité apparente. Pourtant, derrière ce côté évanescent, ce qui me frappe aussi, c’est une grande angoisse que l’on retrouve par exemple dans le développement du final, où la virtuosité tournoyante s’achève dans une sorte de course à l’abîme.

Cette angoisse-là, les auditeurs la sentiront aussi s’exprimer lorsqu’ils auront la chance d’entendre Mélisande qui pleure Pelléas dans l’opéra du même nom, que l’OPL jouera au Grand Théâtre les 14 et 16 juin. Une expérience rare et riche en émotions; ce sera pour le public l’occasion de se plonger dans une œuvre qui reste pour moi totalement magique, un véritable monument de l’impressionnisme avec ses mouvements et ses frémissements On sait que Debussy est un maître de l’impressionnisme, il y suit d’ailleurs fidèlement le très beau texte de son contemporain Maurice Maeterlinck, mystérieux et plein de passion retenue. Un must!

Alexander Müllenbach, compositeur

Photo: Guy Wolff

Voilà comment Debussy résume sa conception musicale, et sa manière de procéder lorsqu’il compose. Ce qui importe c’est cette correspondance permanente entre les paysages extérieurs et son paysage intérieur qui engendre les formes et images sonores, les courbes mélodiques et les harmonies et rythmes y relatifs. Son grand mérite est d’avoir réussi à élargir le canon de la musique tonale, de l’avoir libéré des formules conventionnelles toutes faites. Il faut insister sur le fait qu’il n’a, à aucun moment, abandonné le système tonal. Il l’a seulement élargi et assoupli de façon considérable. Le compositeur réussi à y inscrire des formes et des mouvements jusqu’alors impensables. Mentionnons que Franz Liszt lui a certainement montré le chemin, tout comme Ravel, Wagner et bien d’autres.

Mais, c’est Debussy qui a su inventer un langage d’une subtilité de couleurs et d’une fluidité de formes inouïe, qui a ouvert le langage musical à la liberté d’invention que nous connaissons depuis, et qui nous permet, à nous compositeurs après lui, d’explorer l’univers des possibilités sonores et des constellations sonores possibles, comparables à des cosmonautes musicaux qui naviguent constamment dans le cosmos sonore à la recherche de nouvelles planètes. C’est en cela que réside son importance dans l’histoire de la musique. Et admirons la fantastique beauté de sa musique, d’une richesse de couleurs, de courbes rythmiques et thématiques vraiment inouïes. Quel bonheur que tous ces chefs-d’œuvre qu’il nous a laissés.

Loll Weber, critique musical

Photo: Anouk Antony

Avec le «Prélude à l’après-midi d’un faune», «La Mer», les «Nocturnes», c’est à quinze ans, l’oreille collée à mon poste de radio, que je découvre l’œuvre symphonique de Claude Debussy, parallèlement à celle de Maurice Ravel. Lors d’un concert de musique de chambre à Esch, assis à côté de mon père, je suis touché par la clarté, la lucidité et la fluidité du Quatuor à cordes.

Bien plus tard, je retrouve tous ces accents dans les concerts de Louis de Froment au pupitre de l’Orchestre de RTL. Son geste élégant, limpide, souple, jamais brutal et admirablement «méditerranéen» me semble en accord parfait avec les visions debussystes.

La première partition de «Claude de France» que je tiens en main est celle de «Yver, vous n’êtes qu’un vilain», le numéro 3 des «Trois chansons de Charles d’Orléans» pour chœurs a cappella. A cette occasion, Pierre Cao remarque: «Historiquement, c’est la première fois qu’une partition exclusivement vocale est notée dans un style résolument instrumental. Il y a des indications dynamiques presque sur chaque note. Une réelle révolution du point de vue notation d’un texte musical destiné à des chœurs.»

Une seconde révélation m’attend au Festival de Wiltz en 1968. Etant parmi les choristes de la réalisation du poème dramatique «Le Martyre de Saint Sébastien», je suis dérouté par le «sound» particulier et unique de cette œuvre. Un langage musical tout à fait innovateur pour un choriste ayant ...

... travaillé l’interprétation des Passions de Bach, la «Schöpfung» de Haydn, la Neuvième de Beethoven ou le «Requiem» de Mozart. L’expressivité plus discrète que dramatique et la noblesse pure, objective de cette musique m’impressionnent au plus haut degré.

A la même époque, une phrase d’Alfred Cortot vient ébranler mes associations stylistiques du rapport Debussy-Ravel. «Debussy, c’est la sensibilité en musique, Ravel, c’est l’intelligence en musique». A partir de ce moment-là, je crois avoir mieux compris en quoi diffèrent les deux grands de la musique française à l’aube de ce que nous appelons aujourd’hui la musique moderne.

Je n’oublie pas le compositeur-chambriste qu’était Claude Debussy. Ses œuvres pour piano, notamment ses Préludes, comptent parmi mes pages préférées du répertoire. J’y trouve l’esprit français, un climat intimiste d’un rayonnement communicatif continu. Je ne cache pas non plus l’influence du compositeur et pédagogue autrichien Robert Schollum qui a guidé mon itinéraire musical pendant des années. Schollum était un admirateur inconditionnel de Debussy. Dans son œuvre on trouve une confirmation péremptoire des affinités nettement debussystes. Schollum n’a pas cessé de m’orienter vers Debussy. Pour lui, Debussy, Ravel et… Haydn, chacun en son temps, étaient des visionnaires. Qui oserait le contredire?

Stephany Ortega, soprano

Photo: Lex Kleren

J’avais 12 ou 13 ans lorsque j’ai rencontré pour la première fois Claude Debussy. A l’époque, j’étudiais celui qui a été mon premier «amour», avant de devenir chanteuse: le piano. Je suis même étonnée de me rappeler le nom de la pièce, car elle m’a laissé une trace. Je parle du prélude «La fille aux cheveux de lin». Ma professeure m’avait traduit le titre, je trouvais cela drôle que la mélodie du début me faisait toujours penser à une petite fille blonde à qui je caressais les cheveux. Je pensais que mes doigts de ma main droite jouaient avec sa chevelure. Techniquement c’était un défi de jouer une pièce qui se déroulait presque toujours sur les touches noires.

Je ressentais de la tendresse en la jouant, mais aussi de l’espoir, une victoire, un calme, un doute, une affirmation... tant d’émotions. Un monde si varié en deux minutes de musique. Je ne connaissais presque rien de l’impressionnisme musical, car mes cours d’histoire de la musique n’avaient pas encore commencé. Mais je savais que ce compositeur et cette période m’avaient vraiment touchée.

Plus tard, la voix m’a permis de découvrir les mélodies de Debussy. Là encore un challenge m’attendait, surtout du point de vue interprétation avec sa pièce «Apparition», sur un poème de Stéphane Mallarmé. Quand je la chante j’ai du mal à contrôler la force de mes émotions. Je pleure de joie, cette joie que Debussy réussit à transmettre, qui explose dans le cœur et fait frémir le corps...

J’ai enregistré récemment sa mélodie «Le lilas» pour mon premier album «Return» (Duo Rosa avec Léna Kollmeier, piano). Nous avons trouvé la partition dans la bibliothèque personnelle du professeur de piano de Léna, Daniel Blumenthal.

Cet opus est un voyage entre l’Europe et l’Amérique latine. Pour représenter la France, il nous fallait du Debussy. Quelle découverte! Les harmonies, l’accompagnement du piano, le rythme, le poème, les changements d’univers, tout ces détails me font penser à cette fleur, à son odeur, à la nature, au ciel, au mois de mai fleurissant, au vol de colombes... Le tout en deux minutes.

Jean-François Zygel, artiste en résidence à la Philharmonie

Photo: Naïve

Je devais avoir 14 ou 15 ans lorsque mon professeur de piano m’a donné à travailler les «Jardins sous la pluie». J’en aimais l’animation granuleuse, l’inquiétude et la joie mêlées, et bien sûr sa citation énigmatique (la ronde enfantine du XVIIIe «Nous n’irons plus au bois»...), juste avant la péroraison finale. Ayant lu quelque part que Debussy adorait la nature, qu’il avait même déclaré que contempler un coucher de soleil était plus utile à un musicien que d’étudier l’orchestration d’une symphonie de Beethoven (provocation au fond sans grande pertinence, mais qui plaisait à l’adolescent que j’étais), j’entrecoupais mes après-midi de travail d’une promenade quotidienne au parc Monceau, à quelques pas de chez moi.

Mon père m'ayant appris que c’est justement un jour pluvieux passé par Debussy à errer dans ce beau jardin qui avait été à l’origine de cette si singulière composition, je me mis à considérer sérieusement que ce grand Claude était peut-être bien le plus grand compositeur français, comme devait en témoigner plus tard le billet de 20 francs créé par la Banque de France à son effigie, que j’encadrais et accrochais immédiatement au-dessus de mon bureau.

Je rêvais qu’à mon tour je composerais de nombreux chefs-d’œuvre pour le piano, qui me vaudraient non seulement la célébrité et la reconnaissance éternelle des pianistes, mais à n’en pas douter un billet de banque d’une valeur d’au moins 50 francs, si ce n’est de 100 ou de 200 francs. Les titres de Debussy m’intriguaient, m’attiraient, me faisaient rêver: «La soirée dans Grenade», «En bateau», «Pour la danseuse aux crotales», «La fille aux cheveux de lin», «Les fées sont d'exquises danseuses», «Feuilles mortes», «Des pas sur la neige», «Ce qu’a vu le vent d’ouest», «Poissons d’or», «L’isle joyeuse», «Et la lune descend sur le temple qui fût»...

Ce qui est drôle, c’est que lorsque aujourd’hui j’écris de la musique, je ne subis, me semble-t-il, aucune influence de la musique de Debussy. Alors que lorsque j’improvise, je le sens toujours présent derrière mon épaule, surveillant mes doigts et mes harmonies, désapprouvant d’une moue telle modulation trop brusque, tel rythme trop appuyé, approuvant d’un sourire telle formule d’arpège veloutée, telle mélodie innocente et colorée. Ce que Debussy invente: une nouvelle manière d'écouter la musique et de faire sonner le piano. Et même si chaque nuance est jalousement précisée sur la partition, la plupart des pièces pour piano de Debussy me font penser à de sublimes improvisations, comme si ce compositeur si énigmatique avait su trouver le secret de fixer pour l’éternité la beauté fugace de l’improvisation pianistique.