Von Sarah München



Wenn die Menschen nicht ins Theater gehen, kommt das Theater eben zu ihnen. So lässt sich das neue Konzept des Theaterfests, das am Samstag stattfindet, kurz umschreiben. Die Luxemburger Kulturszene will sich öffnen und mehr Menschen anlocken.

Neu ist der Wochentag: Bisher veranstaltete die „Theater Federatioun“ ihr Fest immer sonntags – einem Tag, an dem die meisten Geschäfte zu und nicht sehr viele Leute in der Stadt unterwegs sind. „Samstags haben die Geschäfte geöffnet, die Stadt ist voll und wir können auch Laufkundschaft anziehen“, erklärt Pressesprecher Lawrence Rollier die Vorteile.

Die Qual der Wahl

Rollier formuliert eine zweite neue Leitlinie: „Das Theaterfest geht auf die Straße und macht den Weg frei.“ Denn nicht nur der Tag, auch der Ort ist neu: Statt in der Abtei Neumünster werden die Veranstaltungen mitten auf der Straße auf der Place Clairefontaine und in der Umgebung zu sehen sein.

Der Stadtteil soll miteinbezogen werden, Geschäfte, Cafés und Restaurants drum herum aktiv mitwirken. Shoppen, Essen und Kultur lautet die neue Erfolgsformel. „Wir haben außerdem das Ziel, immer professioneller zu werden“, sagt Rollier. „Made in Luxembourg“ soll ein Qualitätsmerkmal zum Lachen, Staunen und Tanzen sein.

Wer am Samstag das Theaterfestival besuchen will, hat in jedem Fall die Gewissheit, dass von 14 bis 22 Uhr immer etwas los ist. Aber er hat auch die Qual der Wahl. In diesem Zeitraum werden insgesamt 34 Projekte angeboten, davon 13 für Kinder.

Das Programm der „Theater Federatioun“ ist in Form, Sprache und Genre sehr vielfältig. Angeboten werden Lesungen, Workshops, Informationsstände, Treffen mit Künstlern und Theater-Schnupperkurse, aber auch internationale Gerichte und Cocktails.

Menschen, und vor allem diejenigen, die bisher nichts mit Theater anfangen konnten, sollen durch die kleinen dargebotenen kulturellen Häppchen neugierig gemacht werden, um dann den Weg in die Kulturhäuser zu den offiziellen Aufführungen zu finden. Denn alle Produktionen, die während des Theaterfestes zu sehen sind, feiern in den kommenden Wochen und Monaten Premiere.

Ein paar Beispiele: Die Clowns, die vom 2. bis zum 16. Oktober in der Kulturfabrik Esch ihr Festival „Clowns in progress“ präsentieren werden, witzeln von 14 bis 21 Uhr. „Variations in time and space“ ist ein Videoprojekt der Cellistin Julie Läderach und des Regisseurs Stéphane G. Roussel, das von 14 bis 19 Uhr im Café „De Gudde Wëllen“ gezeigt wird.

„D'Glühschwéngchen“ ist ein Stück in Luxemburger Sprache für Kinder, das mehrmals am Tag aufgeführt wird. Im November und Dezember ist es in verschiedenen Luxemburger Häusern zu sehen. Im Oktober wird Jérôme Varanfrain „Skylight“ für das „Théâtre Ouvert Luxembourg“ inszenieren. Das Kammerspiel ist am Samstag vorab um 20.15 Uhr zu sehen. Zu späterer Stunde kann getanzt werden, wenn die Indie-Rock-Band „d'Autumn Sweater“ und DJs ab 21 Uhr im „De Gudde Wëllen“ und „Mesa Verde“ musizieren.

Versteigerung von Kostümen

Und wer sich ein besonderes Andenken mitnehmen möchte, kann das beim Kostümverkauf- bzw. -versteigerung tun. Den ganzen Tag über verkauft das „Théâtre du Centaure“ Originalkostüme. Von 14.40 bis 15.40 Uhr heißt es dann: „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft“, wenn das TNL Stücke aus seiner Garderobe versteigert. müs

www.theater.lu