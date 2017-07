(müs) - Erst einmal die gute Nachricht: Shakria wird in der Luxemburger Rockhal auftreten. Die schlechte ist allerdings, dass die Sängerin nicht, wie geplant, am Samstag, 11. November, nach Luxemburg reisen wird.

Auf der Internetseite der Rockhal heißt es, dass der Auftritt wegen einer Terminüberschneidung verschoben werden musste. Neuer Termin ist Montag, der 4. Dezember.



Laut ihrem Tourplan spielt Shakira am 11. November nun statt in Luxemburg, ein zweites Konzert in Paris. Dort tritt sie bereits einen Tag zuvor auf.



Laut Rockhal behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Wer das Konzert am 4. Dezember nicht besuchen kann, aber schon ein Ticket hat, kann dies bis zum 11. August zurückgeben.