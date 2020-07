In den Rotondes geht es wieder rund

Die Vorstellung der neuen Spielzeit erfolgte diesmal der Corona-Krise angepasst im Drive-In.

Drive-In lautet die Zauberformel. Kino, Konzert, Covid-19-Test und nun auch eine Pressekonferenz. Die Rotondes, das multidisziplinäre Kulturzentrum am Bahnhof Luxemburg, das speziell auf Kunst und Kultur für Kinder- und Jugendliche zugeschnitten ist, hat die aktuelle Krise zum Anlass genommen, um das Programm seiner neuen Spielzeit etwas anders zu präsentieren – in einem Drive-In. Humor muss sein, gerade jetzt in schwierigen Zeiten!

Die Journalisten fahren deshalb mit Auto, Fahrrad und Roller in einen kurzerhand improvisierten Verkehrsverteiler auf dem Parvis der beiden Rotondes hinein, wo sie von den Verantwortlichen des Programms – alle in gelben Sicherheitswesten gekleidet – empfangen werden ...