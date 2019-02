Unsere Filmkritik zu "The Old Man & The Gun": Robert Redford verabschiedet sich mit einer ansprechenden Gangster-Romanze, die ein wohliges Retro-Gefühl verbreitet

Im Kino: Redfords charmanter Abtritt

Sollte dies tatsächlich, wie angekündigt, Robert Redfords letzter Auftritt vor der Kamera sein, dann verlässt die Filmlegende die Leinwand nach einer fast 60 Jahre umfassenden Karriere mit einer Glanznummer.

Wer Spaß hat an seinem Job, hat mehr vom Leben. Das gilt sowohl für den alternden Gangster Forrest Tucker als auch für den Schauspieler Robert Redford. Im Südwesten der USA raubt Forrest, zusammen mit seinen kongenialen Kollegen Waller (Tom Waits) und Teddy (Danny Glover), Finanzinstitute aus. Die Waffen, die der ewige Gentleman Forrest dabei einsetzt, sind elegante Kleidung, gepflegtes Aussehen und ausgezeichnete Manieren. Damit verblüfft er reihenweise die Bankangestellten. Sein „Handwerk“ lässt sich weder mit dem Gesetz noch mit einem Familienleben in Einklang bringen. Beides kümmert ihn nur wenig, denn er kann einfach nicht anders, er kann die Finger nicht von der Beute lassen. Passenderweise ist Forrest auch auf das Ausbrechen aus Gefängnissen spezialisiert.

Bittersüße Verführung

Als er durch einen Zufall Jewel (Sissy Spacek) kennenlernt, verwickelt Forrest sie in einen Flirt, von dem sie sich nur zu gerne mitreißen lässt. Die Chemie zwischen Spacek und Redford stimmt, das emotionale Zentrum des Filmes bildet eine glaubhafte und sympathische Romanze. Die Rolle des in die Jahre gekommenen Charmeurs, der sich nicht um Vorschriften und Konventionen schert, ist Robert Redford auf den Leib geschrieben. Er spielt den Part mit Gusto und einem Augenzwinkern. Die zahlreichen Nahaufnahmen, in denen man jede einzelne Falte in seinem Gesicht betrachten kann, steckt er immer noch locker weg. Sissy Spacek ist wundervoll in der Rolle der verwitweten Jewel, die sich von Forrests Avancen davontragen lässt. Dabei kann man in ihren Augen erkennen, dass sie nur zu gut weiß, welches Spiel hier gespielt wird. Mit einer wunderbaren Leichtigkeit verkörpern Danny Glover und Tom Waits ihre Kumpel-Rollen.

Und wenn Waits in seiner prägnanten Stimme am Tresen einer Bar seinen beiden Freunden erklärt, warum er Weihnachten nicht mag, möchte man den Dreien am liebsten eine Runde ausgeben und sich hinzugesellen. Ihnen auf den Fersen, wenigstens so lange, bis das FBI sich der Sache annimmt, ist Detective John Hunt (Casey Affleck). Er steckt mit seinen gerade mal 40 Jahren voll in der Midlife-Crisis und nutzt die Jagd auf die „Over The Hill Gang“, wie er sie nennt, um den Spaß an seiner Arbeit wiederzufinden. Affleck verleiht dem desillusionierten Polizisten, in den Szenen zu Beginn des Films, auch körperlich Niedergeschlagenheit.

Zurück in die Siebziger

Regisseur David Lowery (der für „A Ghost Story“ bekannt ist), hat seinem Film ein komplettes 1970er-Jahre „Look and Feel“ verpasst. Das Drehbuch basiert auf David Grann’s Artikel über den echten Forrest Tucker, der im Magazin „The New Yorker“ erschienen ist. Die amüsante Zeitreise zurück in die Ära der großen Autos, Frisuren und Krawatten ist ein reines Vergnügen, das von einem jazzigen Soundtrack (Daniel Hart) vorangetrieben wird. Das Drehbuch ist nuanciert genug, um Forrest trotz aller Sympathien, die man für ihn entwickelt (die Bezeichnung Verbrecher findet man in seinem Fall schon fast abwegig), nicht als Gutmenschen dastehen zu lassen, dem man nun wirklich keinen Vorwurf machen könnte (außer, dass er hin und wieder mal in fremde Kassen greift). Der Film lebt auch von der Atmosphäre, die David Lowery mit viel Liebe zum Detail kreiert hat, wie man unschwer an der Szene, in der Forrest in einem Hinterhof das Auto wechselt, erkennen kann.