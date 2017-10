Von Daniel Conrad



Auf der Bühne des Kapuzinertheaters scheint erst alles sehr einfach: Wenn alle Arbeiterinnen und Arbeiter der Textilfabrik nur sieben Minuten Pause abgeben, könnten alle Verträge weiterlaufen. Erleichterung macht sich breit. Dabei hatten sie mit Entlassungen gerechnet; und nun das. Ganz persönlich in einem Brief an jede der Belegschaftsvertreterinnen wenden sich die neuen Fabrikeigentümer – ausnehmend höflich. Eine Stunde bleibt ihnen zur Entscheidung.

Nur sieben Minuten Pause weniger? Verkraftbar, oder? Doch steckt dahinter vielleicht ein Einfallstor für weitere Maßnahmen der „Krawatten“ in der Führungsetage, gar ein Sparmodell für eine ganze Branche? Immerhin haben die neuen Herren vier Stunden mit der Betriebsratsvertreterin zusammengesessen – und erst ganz zum Schluss, quasi im Hinausgehen mit der Bitte und den individuellen Briefen an den Betriebsrat herausgerückt ...