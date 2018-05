Tom Wolfe schrieb Reportagen über die Hippie-Bewegung und Romane über die Wall Street, zu seinen Fans gehörte George W. Bush und die Literaturkritik war stets uneins über seine Qualitäten. Mit 88 Jahren starb Wolfe am Montag in New York.

Im Fegefeuer der Eitelkeiten

War er ein hochbegabter Journalist ohne Stilgrenzen oder ein streitbarer intellektueller Romancier? War er der radikale New Yorker Literatur-Erneuerer oder der erzkonservative Südstaaten-Aristokrat? Bei Tom Wolfe war das nie genau zu sagen, und das machte sein Werk so spannend. Jetzt ist Wolfe im Alter von 88 Jahren gestorben.

Tom Wolfe ist am Montag in einem Krankenhaus in Manhattan gestorben. Der berühmte Schriftsteller und Journalist wurde 88 Jahre alt. Seine Agentin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "New York Times".

Tom Wolfe galt in den 1960er-Jahren mit seinen farbenfrohen und nicht immer realistischen Reportagen ("The Electric Kool-Aid Acid Test", deutsch "Unter Strom") neben Truman Capote, Norman Mailer und Hunter S. Thompson als Mitbegründer des sogenannten "New Journalism" - einer Evolution des Journalismus, die erstmals literarische Stilmittel in bisher streng sachlich gehaltenen Textformen wie Reportagen zuließ. 1979 schrieb er mit "The Right Stuff" (deutsch "Die Helden der Nation") eine romanhafte Reportage über die ersten amerikanischen Astronauten um Weltraumpionier John Glenn, die aus den Testpiloten der US Navy und der US Air Force rekrutiert wurden. Ein großes Werk, weil es der Versuchung widersteht, den von der NASA gefütterten Heldenkult mitzumachen - im Gegenteil, Wolfe demontiert die "Helden der Nation" geradezu zu von Selbstzweifeln geplagten, gestressten Soldaten, auf die zu Hause die sorgenvolle Ehefrau wartet. Oft genug sind die Sorgen berechtigt, denn das "Rennen ins All" fordert jede Menge Menschenleben noch auf der Erde.

Später Wandel zur "echten" Belletristik

Erst spät vollzog Wolfe endgültig den stilistischen Schritt zur Belletristik und veröffentlichte vier Romane - jeweils mit langem zeitlichen Abstand dazwischen, dafür aber extrem detailliert recherchiert, umfangreich und sprachlich auf höchstem Niveau. International bekannt wurde er 1987 durch sein Romandebüt "Fegefeuer der Eitelkeiten" ("The Bonfire of the Vanities") über die New Yorker Börse und den Materialismus der Reagan-Ära, der mit Tom Hanks in der Rolle des arroganten Börsenmaklers Sherman McCoy verfilmt wurde.

Über zehn Jahre später folgte 1998 "A Man in Full" (deutsch "Ein ganzer Kerl") über den Südstaaten-Millionär Charlie Croker; ein Heimspiel für Wolfe, der einer Plantagenbesitzer-Familie aus Virginia entstammte. Die Rolle des "Southern Dandy" gab der Autor, der als junger Mann kurz vor einem Profivertrag als Baseballspieler bei den New York Giants gestanden hatte, trotz seiner zwischenzeitlichen Nähe zur Subkultur und seines Wohnsitzes in New York nie ganz auf - weißer oder vanillefarbener Anzug, Homburg-Hut und Gehstock inklusive.

Der anachronistische Aufzug helfe beim Observieren, sagte er einmal: "Das Outfit entwaffnet Dein Gegenüber. Es macht Dich zum Marsmenschen, zu einem Mann, der nichts weiß, aber begierig ist, zu wissen." Und das intensive Observieren, wenn nötig über lange Zeiträume, hatte er schon als Journalist gepredigt und praktiziert. Man müsse "direkt dabei sein, wenn etwas Entlarvendes passiert", so Wolfe - ein Unterschied zum extensiven, investigativen Journalismus, bei dem zahlreiche externe Quellen zu Rate gezogen werden.

In den frühen 2000er-Jahren quartierte der über 70-jährige Wolfe sich mit dieser Methode unter amerikanischen Elite-Studenten ein: Recherche, vor allem sprachliche Milieustudie, für sein 2004 veröffentlichtes Werk "I Am Charlotte Simmons" (deutsch: "Ich bin Charlotte Simmons"), einen furiosen, opulenten und schonungslosen Roman über die naive Stipendiatin aus der Provinz, die ein Studium an einer (fiktiven) Elite-Uni beginnt, wo allerdings Korruption und Dekadenz die intellektuellen Leistungen der Einrichtung in den Schatten stellen. Wie alles, was Wolfe seit den späten Siebzigern veröffentlicht hatte, wurde auch "Charlotte Simmons" ein unmittelbarer Bestseller - selbst der nicht unbedingt als Leser langer Romane bekannte damalige US-Präsident George W. Bush soll den knapp 800-seitigen Wälzer auf dem Nachttisch liegen gehabt (und mit großem Genuss gelesen) haben.

In "Back to Blood" schließlich beschrieb Wolfe 2012 die Spannungen zwischen Exilkubanern und anderen Einwanderergruppen in Florida - auf unnachahmliche Weise "hineinkonstruiert" in einen Kunst- und Medienskandal in Miami.

Umstritten und streitlustig

Zuletzt hatte Wolfe sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seinen intellektuellen Anspruch und seine Streitlust hatte er allerdings dabei nicht verloren: Mit "The Kingdom of Speech" (deutsch "das Königreich der Sprache") legte er 2016, eine (heftig diskutierte) Kritik an Charles Darwins Evolutionstheorie und dem Linguisten Noam Chomsky vor.

Wolfe als Autor war ebensowenig unumstritten, wie sein Werk es war. Romane oder auch Essays, die einerseits perfekt konstruierte und sprachlich überpräzise Sittengemälde waren, bestanden andererseits mitunter seitenweise aus stilistisch fragwürdigen Passagen. Für eine Bettszene zwischen seiner Hauptfigur Charlotte Simmons und dem schmierigen Wirtschaftsstudenten Hoyt Thorpe erhielt Wolfe 2004 den "Literary Review Bad Sex in Fiction Award", einen jährlichen Preis für die schlechteste Beschreibung des Geschlechtsakts in einem zeitgenössischen Roman. "Fegefeuer der Eitelkeiten", als Buch ein Bestseller, spielte an der Kinokasse gerade einmal ein Drittel der Produktionskosten ein und wurde von Kritikern verrissen.

Und auch die Literaturkritik zeigte sich Wolfe gegenüber Zeit seines künstlerischen Lebens gespalten - niemand konnte ihm nehmen, der "erste Pop-Journalist" gewesen zu sein, wie der "Guardian ihn einst genannt hatte. Und als scharfäugiger Beobachter der amerikanischen Gesellschaft um ihn herum war Wolfe immer verlässlich. Doch der Kritik galt er als eitler Angeber, als stilistisch zu protzig und deshalb gewissermaßen verdächtig.

Wolfe selbst hat das nie bestritten: "Wenn die meisten Schriftsteller ehrlich zu sich wären, würden sie zugeben, dass sie nur das erreichen wollen: Vorher nahm sie niemand wahr, jetzt schon." Dieses Wolfesche Selbstbewusstsein mag nicht jedermanns Sache gewesen sein. Unbestreitbar hat Wolfe aber einige der wildesten Handlungsstränge der amerikanischen Gegenwartsliteratur zu verantworten - weil er es konnte und weil er es wollte.

In einer früheren Version wurde Wolfes Alter mit 87 Jahren angegeben - offensichtlich existierten bereits zu seinen Lebzeiten widersprüchliche Angaben zu Wolfes Geburtsjahr, 1930 und 1931. Wolfes Tochter Alexandra habe das Alter ihres Vaters mit 88 angegeben, so die Agentin des Autors in einer späteren Mitteilung.