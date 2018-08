Im Fadenkreuz des Bombers

Wie das „Norden Bombenabwurfzielgerät“ die Absurdität der Kriegstechnik verdeutlicht.

In einem kleinen bescheidenen Museum in Perlé ist ein Gerät ausgestellt, das Flugzeugbomben zielsicher zu Boden bringen kann. Dass der gleiche Apparat auch mitgeholfen hat, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, lässt einen allerdings erschauern.

In nur vier Zeilen hat Bertolt Brecht die Absurdität von Krieg und Rüstung ans Licht gebracht: „Was macht ihr, Brüder?“ – „Einen Eisenwagen“. „Und was aus diesen Platten dicht daneben?“ „Geschosse, die durch Eisenwände schlagen.“ „Und warum all das, Brüder?“ – „Um zu leben.“



Arbeiter schaffen Panzer, Kriegsschiffe, Flugzeuge, Bomber, aber auch all die Mittel ihrer Zerstörung – ein sinnloses Produzieren ...