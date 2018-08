Niederländische Hobbyarchäologen helfen im Miecher Wald bei Goeblingen, Zeugnisse der Vergangenheit ans Tageslicht zu holen.

Im Dienst des Kulturerbes

Daniel CONRAD Für den Laien etwas rötere Erde, für den Kenner eine Offenbarung aus dem römischen Zeitalter: Niederländische Hobbyarchäologen helfen im Miecher Wald bei Goeblingen, Zeugnisse der Vergangenheit ans Tageslicht zu holen.

„Erst hatten wir unser bekanntes Jugendcamp hier und in den letzten Wochen hat uns die niederländische Truppe um ihre Leiterin José Salhi bei den Grabungen geholfen: bis zu 40 Hobbyarchäologen aus allen Generationen – ehemalige Schülerinnen und Schüler des Archäologie-Clubs der Philips van Horne-Schule in Weert, ihre Familien und Bekannte. Schon im letzten Jahr haben sie Stück für Stück des einstigen Villen-Geländes sorgsam aus der Erde gegraben“, sagt Jaques Bonifas, Präsident der „Georges Kayser Altertumsfuerscher“, die sich seit Jahrzehnten um die Ausgrabungen kümmert.



Wie einst der Pfarrer Georges Kayser der Jugend in Luxemburg das Engagement für die vergrabenen historischen Schätze weitergab, hat auch bei den Niederländern die Begeisterung Früchte getragen: „Ein Teil der Grabenden kennt sich noch aus dem Schulclub und wir sind in Verbindung geblieben. Dann kamen die Kinder und Bekannte dazu. Und so verbringen wir jedes Jahr ein paar Wochen gemeinsam auf Grabungstour“, sagt Salhi.

José Salhi leitet die Truppe aus den Niederlanden an. Foto: Alain Piron

Solche tatkräftige Unterstützung kann der sonst lediglich am Wochenende grabende gemeinnützige Verein um Bonifas gut gebrauchen. Zumal die Niederländer nicht nur für die Möglichkeit zur historischen Entdeckungsreise auf ihre Freizeit verzichten und auf einem Campingplatz bei Kehlen ihr Ferienlager aufgeschlagen haben, sondern weil sie sogar in einem Schiffscontainer ihre gesamten Grabungsutensilien gleich mitgebracht haben. „Wir machen das seit Jahren und haben unter anderem schon in Schottland bei Ausgrabungen mitgeholfen. Da macht man dann schon seine Erfahrungen“, sagt Salhi.



Dass sie schon zum zweiten Mal in Goeblingen mithelfen, spricht für die gute Zusammenarbeit und Stimmung zwischen den Partnern im Auftrag des Kulturerbes. „Es zeichnet sich auch ab, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen werden“, betont Bonifas.



Mit viel Vorsicht auf den Spuren der Römer



Jacques Bonifas, Präsident der Vereinigung "Georges Kayser Altertumsfuerscher", freut sich über die Mithilfe. Foto: Alain Piron

Aber es wirkt schon wie eine Sisyphusarbeit. Gebückt auf den Knien, wird mit allerlei Werkzeug und viel Vorsicht Erde abgetragen. Etwas Mauerwerk hebt sich nach Stunden hervor. Tauchen Verfärbungen und Unregelmäßigkeiten auf, wird beraten, wie weitergearbeitet wird. „Münzen findet man immer mal“, sagt Elvire Rikkert – als seien solche Erfolgserlebnisse der Normalfall. Die 15-jährige ist von klein auf mit den Grabungen aufgewachsen und inzwischen fast ein Profi. Dass es nur langsam vorangeht und ihre Freizeit dabei draufgeht, stört sie nicht – im Gegenteil: „Auch wenn es in den Ferien ist, helfe ich gerne mit. Ich erlebe Geschichte so ganz direkt und die Stimmung unter den Leuten ist einfach toll.“



Elvire Rikkert (r.) und ihr Bruder Thijmen (l.) sind eifrige Hobbyarchäologen. Foto: Alain Piron

Dank einer genaueren Radaruntersuchung ließen sich um das schon bekannte Hauptgebäude der einstigen Villa Mauern vom Nebengebäude und eine Achse zum Haupthaus ausmachen. „Wir wussten schon von dem Bauern, dem das Feld gehört, dass hier etwas sein könnte. Wir zahlen ihm jetzt seinen Ernteausfall auf dem Terrain, das er nun nicht bewirtschaften kann“, betont Bonifas.

Die kleine Parzelle wurde etwas überdacht, in Grabungszonen abgeteilt und mit Laufwegen, unter anderem für die Schubkarren, versehen. Umrisse des historischen Gebäudes werden deutlich. „Diese roten Reste sind Schlacke“, sagt Bonifas zu einem der Funde, der für den Laien kaum auszumachen ist. „Das deutet auf eine Schmiede, zumindest auf die Verarbeitung von Eisen hin.“



10 Zum Glück sei die Erde leicht feucht, was die Arbeiten erleichtert, und die Temperaturen angenehm: Die niederländischen Helfer, die allesamt schon archäologische Erfahrungen gesammelt haben, tragen ihren Teil dazu bei, Luxemburger Kulturerbe wiederzuentdecken. Stück für Stück wird das Mauerwerk eines Nebengebäudes der römischen Villa im Miecher Wald sichtbar. Jugendliche graben unter Aufsicht und wenn es ernst wird, muss mit dem feinen Pinsel gearbeitet werden, um nichts zu zerstören. Fotos: Alain Piron

Aber dürfen Laien einfach so graben? Jeder Fund muss gemeldet und alles ganz nach den Regeln der Zunft aufgezeichnet und im Detail beschrieben werden. „Das ist ja hier ganz klar beaufsichtigt“, sagt Lynn Stoffel, Konservatorin für die Gallo-Römische Epoche beim „Centre National de Recherche Archéologique“, das die Freiwilligenarbeit in Goeblingen ganz offiziell begleitet und im Verbund mit der Altertumsforscher Asbl umsetzt. Die Archäologin hat einst selbst bei dem Verein ihre Begeisterung für den Beruf entdeckt.