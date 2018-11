Im Atelier des Bildhauers Wauter Van der Vlugt

Auch wenn Wauter Van der Vlugt schon von Kindesbeinen an mit Holz gewerkelt hat, so musste der Bildhauer seinen Weg zum Kunsthandwerk erst einmal finden. Heute ist er ein glücklicher Mensch. Ab Donnerstag stellt er bei der Biennale „De Mains de Maîtres“ aus.

Am Ausgang von Koerich, an der Straße in Richtung Steinfort, liegt die Werkstatt. Es ist ein altes Sägewerk. Gemächlich zieht die Eisch daran vorbei. Das Flusswasser trieb dort einst die Sägeblätter an, mit denen Baumstämme zu Brettern geschnitten wurden. Dieser Industriezweig ist aber längst nicht mehr das, war er einmal war, und das Sägewerk hat vor einigen Jahren dicht gemacht.

Holz wird trotzdem noch immer dort verarbeitet – nur anders und auch nicht mehr in den riesigen Mengen wie früher ...