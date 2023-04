CHAiLD, signe un retour en force au pays avec un EP et un concert le 15 avril à la Kulturfabrik à Esch pour lequel il annonce du lourd.

«Il ne faut pas avoir peur d’être vulnérable»

Christophe NADIN CHAiLD, signe un retour en force au pays avec un EP et un concert le 15 avril à la Kulturfabrik à Esch pour lequel il annonce du lourd.

La promesse luxembourgeoise de la pop fourmille de projets. EP, concerts, album : le printemps lui donne des ailes. À 24 ans, Adriano Lopes Da Silva, alias CHAiLD avoue avoir franchi un cap et piaffe d’impatience à l’idée de remonter sur scène pour présenter un nouveau set qu’il juge bien plus abouti que les précédents. Et pour ne pas se louper, l’artiste est entré en résidence dans la salle eschoise.



CHAiLD, que fait-on pendant trois jours de résidence ?

On fait des erreurs. Ça sert à ça! Pour ne plus les reproduire sur scène. C’est mon pote Edsun qui m’a répété ça. Puis on se familiarise avec ses nouveaux musiciens. L’un vient de Bruxelles, l’autre de Liège. Le set sera tout neuf. On a monté le niveau. On s’est professionnalisés depuis que j’ai changé de label.

Pourquoi ce changement ?

J’étais assez indépendant avant. Je suis désormais lié à Beast records. Ça ouvre des pistes vers l’étranger et ça permet de passer à la vitesse extérieure.

CHAiLD estime qu’il est important de se fixer des objectifs sans pour autant se mettre la pression. Photo: Matias Batallé

Vous êtes-vous fixé une feuille de route ou fonctionnez-vous davantage à l’instinct ?

C’est important de se fixer des objectifs sans se mettre la pression. Je pourrais me dire que je vais remplir un Zénith en 2024, mais je garde ça pour me motiver. Pour rêver. Parlons de ce qui est réalisable chronologiquement. Je sors mon premier EP le 14 avril, je suis en concert le 15 à la Kufa puis j’enchaîne avec des shows à l’étranger. Et j’aimerais sortir mon prochain album au début du mois d’août.

C’est très ambitieux tout ça, non ?

Je suis dans une phase de composition assez extrême. Je me suis trouvé. Je sais où je veux aller. L’EP va s’appeler « Urgent Care ». C’est une collection de chansons écrites il y a un peu plus d’un an. Je n’allais pas très bien à ce moment-là. Je les écrivais en allant au studio et ça m’aidait. C’est un manifeste. Être vulnérable envers soi-même et envers les autres, ça aide et ça permet de guérir de certains traumatismes et de certains événements qui nous ont blessés. Il ne faut pas avoir peur d’être vulnérable. Ce n’est pas pour rien que je m’appelle CHAiLD (enfant phonétiquement), que je grandis, que je me fais mal, que j’apprends et que je guéris.

À quel type de concert doit-on s’attendre à Esch-sur-Alzette ?

J’ai demandé à deux artistes luxembourgeoises (Angel Cara et Irem) de faire ma première partie. Ce sont deux filles très talentueuses. C’est important de donner une plateforme à des gens qui débutent un projet. Quant à mon concert, j’ai envie de dire à mes fans qu’ils ne sont peut-être pas prêts pour ce qui va arriver. Je reste moi-même bouche bée sur ce qu’on a préparé. C’est la première fois que je travaille aussi intensivement sur un concert. Je me rends compte que ça paie. Ça va me donner de l’assurance. Ce sera un atout pour l’étranger.

Vous n’avez que 24 ans. Avez-vous encore envie d’explorer d’autres influences ou avez-vous l’impression d’avoir trouvé votre veine ?

J’ai exploré beaucoup de choses ces dernières années avec à la clef beaucoup de singles. Je fais de la pop. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ce qui fait mon identité, c’est ma voix et l’émotion que je transmets. J’ai arrêté de me casser la tête par rapport à ça sinon je cherche tout le temps à droite à gauche sans jamais trouver. Depuis que je me suis dit que ce que je dégage, c’est ce que je suis, je sens plus de clarté dans mes compositions. Ça bouge un peu plus qu’à mes débuts. Ce que j’écris maintenant est axé sur l’émotion. Je l’assume à 100 pour cent.

Vous avez quitté Luxembourg pour l’Angleterre puis pour Bruxelles. L’idée, c’était de sortir de sa zone de confort ?

Clairement. J’ai dû quitter l’Angleterre en raison de la crise sanitaire et du Brexit. Mon séjour là-bas m’a apporté de l’humilité. Je me suis rendu compte qu’il y avait plein de gens qui avaient beaucoup moins que moi, mais qui étaient hyper talentueux. Je me suis dit que j’avais une chance énorme d’avoir autant de ressources.

Aujourd’hui, que vous reste-t-il de vos racines portugaises et italiennes ?

Tout. Je me sens autant italien que portugais ou que luxembourgeois. Quand les gens me demandent qui je suis, je suis européen. J’ai pris beaucoup de cours de littérature italienne et ça a élargi mes horizons.

Peut-être que mes fans ne sont pas prêts pour ce qui va arriver. CHAiLD

Vous avez lancé votre projet il y a quatre ans. Quelles sont les balises importantes dans votre parcours ?

Les plus anciennes remontent à 2019. La sortie de « Sick Water », la première chanson sous la dénomination CHAiLD, la première partie de Dean Lewis à l’Atelier, l’ouverture pour Mahmood à la Rockhal, Sonic Visions, mon défilé à la pride avec Boy George ou encore quand j’ai joué avant Nothing but Thieves au Siren’s Call. Je n’oublierai pas non plus la Fête de la Musique à Dudelange où j’ai joué devant 4.000 personnes.

CHAiLD ne se considère pas comme un représentant de la communauté queer. Photo: Adelisa Pjanic

Vous sentez-vous un porte-drapeau de la communauté queer au pays ?

La différence entre la communauté queer et le patriarcat, c’est qu’il n’y ait pas de hiérarchie. Je ne suis pas un représentant. Je fais partie d’une communauté et je fais de mon mieux pour la défendre. À partir du moment où quelqu’un est engagé, il devient représentant.

Le fait d’avoir fait votre coming out vous a-t-il soulagé ?

Oui, clairement, mais ça fait un bon bout de temps. Il y a eu des répercussions sur ma musique. Ça m’a libéré.

N’avez-vous pas eu peur que l’on vous range dans une case ?

On me l’a souvent dit. Je suis un artiste queer. Je ne vais pas essayer de contrôler ma fan base. Je veux qu’on m’apprécie pour mon art. Toutes les communautés m’écoutent.

