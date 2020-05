Ihr täglich Brot

Mit Lob, Applaus und Gebeten allein lässt sich kein Lebensunterhalt bestreiten.

"Lasst uns heute für die Künstler beten, die diese ungeheuer große Fähigkeit zur Kreativität haben und uns durch den Weg der Schönheit den Weg weisen, den wir gehen sollen“, unterstrich Papst Franziskus vergangene Woche in einer seiner Frühmessen in der Kapelle der Casa Santa Marta. Alle bräuchten in den aktuellen Zeiten „die Gnade der Kreativität“, so mahnte er.

Und diese Fürbitte ist dringend nötig: Seit Mitte März steht die Kulturwelt nämlich überall dort still, wo das Corona-Virus grassiert ...