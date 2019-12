In einem Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ verdeutlicht Professor Ottmar Ette, was Humboldt, so besonders macht.

Humboldt war ein Chamäleon

Marc THILL Wie kein anderer Gelehrter vereint Alexander von Humboldt Natur und Kultur. Am Donnestagabend spricht Ottmar Ette, einer der renommiertesten Humboldt-Forscher, über den Gelehrten im Naturmusée.

Ottmar Ette, in Ihrem Buch „Alexander von Humboldt und die Globalisierung“ schreiben Sie, Humboldt sei viel mehr als eine historisch interessante Figur. Was macht Humboldt so spannend? Weil er sich in seiner Entwicklung immer weitere Kreise erarbeitet hat ...