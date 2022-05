Über 40 Museen im Großherzogtum sind bei den „Luxembourg Museum Days“ dabei. Eine Bildstrecke.

„Luxembourg Museum Days“

„Hop, hop an de Musée“

Nora SCHLOESSER Über 40 Museen im Großherzogtum sind bei den „Luxembourg Museum Days“ dabei. Eine Bildstrecke.

Am Wochenende feiern die „Luxembourg Museum Days“ im Rahmen des kommenden internationalen Museumstags ihr 25. Jubiläum. Diese Ausgabe steht unter dem Motto: „Hop, hop an de Musée“

Während zwei Tagen haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit mehr als 40 Museen aus dem Großherzogtum zu besichtigen. Dort können sie – ohne Gebühr – an Workshops und Führungen teilnehmen, sich die Expositionen anschauen und mit Experten und Expertinnen in Kontakt treten. Trotz warmer Temperaturen scheute man sich am Samstag nicht vor den Museumshallen.

Hier die schönsten Momentaufnahmen von den „Luxembourg Museum Days“ 2022:

12 Auch das Museum Dräi Eechelen beteiligt sich an der Aktion. Foto: Elena Arens

um weitere Bilder zu sehen. Auch das Museum Dräi Eechelen beteiligt sich an der Aktion. Foto: Elena Arens Im Mudam profitierten am Samstag zahlreiche Besucher von dem kostenlosen Angebot. Foto: Elena Arens Foto: Elena ARENS Das Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg lädt zu einem kostenlosen Eintauchen in die Welt der Wissenschaft. Foto: Elena Arens Das CNA in Düdelingen mitsamt des Wasserturms und des Pomhouses können Besucher am Wochenende kostenlos erkunden. Foto: Elena Arens Foto: Elena ARENS Das Biodiversum in Remerschen besticht schon allein aufgrund seiner Architektur. Foto: Elena Arens Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Foto: Elena ARENS Das Polizeimuseum ermöglicht einen Einblick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. Foto: Elena Arens Foto: Elena ARENS





