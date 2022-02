Ein Schulbezirk im US-Staat Tennessee war der Meinung, "Maus" sei zu anstößig für den Unterricht. Das steigerte das Interesse.

Kontroverse in den USA

Holocaust-Comic "Maus" springt auf Platz eins bei Amazon

Ein Schulbezirk im US-Staat Tennessee war der Meinung, "Maus" sei zu anstößig für den Unterricht. Das steigerte das Interesse.

(KNA/tom) - In den USA ist das preisgekrönte Comicbuch „Maus - Mein Vater kotzt Geschichte aus“ über das Schicksal eines jüdischen Ehepaars während der NS-Zeit auf der Amazon-Bestsellerliste auf Platz eins gesprungen - nachdem ein Schulbezirk im Bundesstaat Tennessee das Buch aus dem Lehrplan der achten Klasse gestrichen hatte. „Maus“ von Art Spiegelman, erschienen 1986, erzählt in Form eines Comics die persönliche Geschichte der Eltern des Autors während des Holocaust.

Der Schulbezirk in Tennessee setzte das Buch ab, weil Bedenken wegen der Sprache und wegen Nacktdarstellungen bestünden. „Wir brauchen dieses Zeug nicht, um Kindern Geschichte beizubringen“, begründete Mike Cochran, Mitglied des Schulausschusses, die Streichung aus dem Lehrplan. Laut Sitzungsprotokoll kritisierte der Ausschuss vorrangig eine „grobe und anstößige Sprache“. Auch sei der Suizid von Spiegelmans Mutter zu „verstörend“ dargestellt.

Das 1986 veröffentlichte Buch erhielt 1992 einen Pulitzer-Sonderpreis. Das Holocaust-Museum in Washington hält die Kunst für ein „wichtiges Instrument zur Geschichtsaufklärung“. Es könne Schüler inspirieren, „kritisch über die Vergangenheit und ihre eigene Rolle und Verantwortung heute nachzudenken“. Der Fall „Spiegelman“ ist das jüngste Beispiel einer Reihe von Verboten, mit denen Republikaner in den USA versuchen, Bücher, die Sklaverei, Rassismus oder LGBTQ-Themen behandeln, aus Schulen und Bibliotheken zu verbannen.

Spiegelman selbst hatte die Entscheidung scharf kritisiert - sie erscheine zwar weniger politisch, als er zunächst angenommen habe: „Es geht offensichtlich nicht darum, dass sie keine jüdischen Autoren in der Schule haben wollen oder so etwas. Das Problem ist aber noch dümmer, wenn man so will: Sie sehen nur einige ‚böse Wörter‘, die in dem Buch stehen“, so der Autor in einem Interview mit dem Sender CNN. „Auch die Nacktheit, von der die Rede ist, ist ein winziges Bild meiner Mutter in der Badewanne, nachdem sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Das wegen Nacktheit anstößig zu finden, ist absurd.“

Das eigentliche Problem liege dann aber doch woanders, so Spiegelman: „Sie haben Angst, vor der Begründung, mit der ‚Maus‘ damals in den Lehrplan aufgenommen wurde, sie wollen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und das führt zu solch einer kurzsichtigen Entscheidung.“