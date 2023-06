Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry liefert eine Mischung aus Kneipen-Metal und Hardrock. Nun kommt die Promi-Gruppe nach Luxemburg.

Rocken statt beißen

Hollywood Vampires spielen vor ausverkaufter Rockhal

Alice Cooper, Johnny Depp und der Aerosmith-Gitarrist und -Songwriter Joe Perry gründeten 2015 eine Band, der man keine lange Haltbarkeit vorausgesagt hätte. Eine Coverband bloß, die schnell ein Album veröffentlichte, mit recht bekannten Rocksongs aus den 60er und 70er-Jahren, von Led Zeppelin oder T. Rex. Einen Auftritt gab es erst nach Veröffentlichung der Platte – mit illusteren Gästen wie Zak Starkey und Marilyn Manson.

Doch wer dachte, das Ganze sei nur ein netter Scherz für einige Wochen, der sah sich getäuscht. 2016 ging die Band auf große Tournee. 2019 erschien das zweite Album „Rise“, diesmal vor allem mit eigenen Stücken.

2023 folgte nun ein Live-Album, das die düster aufgetakelte Supergroup in ihrer ganzen kernigen Spielfreude zeigt: Stücke wie „My Generation“ von The Who oder auch „Cold Turkey“ von John Lennon, „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin oder „Brown Sugar“ von den Rolling Stones klingen bei den Vampiren wirklich erstaunlich frisch.

Knochiger Hardrock

Bei den Konzerten, welche die Band in diesem Sommer in Deutschland und in Luxemburg spielt, ist mit Tommy Henriksen ein ebenfalls nicht unbekannter vierter Musiker dabei, der unter anderem für Alice Cooper, aber auch für Crossbone Skully und Warlock gearbeitet hat. Auch er schaut ein wenig böse vom Tour-Plakat, aber man sollte keine Angst haben: Diese Vampire rocken ziemlich hart, aber sie beißen nicht.

Balladen haben sie auch im Programm, wie etwa das von Johnny Depp gesungene „Heroes“. Doch vor allem ist es knochiger Hardrock, den die Band zelebriert, die mit ihrem Namen an verstorbene, trinkfeste Freunde erinnern will.

Denn Alice Cooper war in den 70er-Jahren Gründungsmitglied eines feuchtfröhlichen Clubs mit dem Namen „The Hollywood Vampires“. In einer Bar in West-Hollywood zechten Cooper, Ringo Starr, Harry Nilsson, Keith Moon und Micky Dolenz von den Monkees. John Lennon war gelegentlich auch dabei.

Eine Kneipenband

„Am Anfang ging es uns darum, unsere verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen. Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen“, so erinnert sich Cooper.

Pirat, Rocker, Rebell im Rampenlicht: Johnny Depp wird 60 Als Pirat gelangte Johnny Depp in Hollywoods Top-Riege. Die Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard kratzte jedoch an seinem Image.

Und so gehört es auch schon zur Tradition, dass am Ende jedes Konzerts der Hollywood Vampires das Stück „My Dead Drunk Friends“ zu hören ist, eine Hommage an die toten Rockstars, in der es heißt „So let’s have another for all of my brothers who drank on till they died.“

Wer auf kräftigen Hardrock und beseelten Kneipen-Metal steht, der sollte sich diese verrückte Promi-Vampir-Band unbedingt einmal live ansehen.

Das vom Atelier organisierte Konzert findet am Mittwoch, 21. Juni, um 19 Uhr in Esch/Belval in der Rockhal statt. Die Show ist ausverkauft.

