Hollywood Vampires: "Meet and Greet" in der Rockhal für 1700 Euro

Sarah CAMES Die "Hollywood Vampires" können mit einer prominenten Besetzung aufwarten: Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp. Doch wer die Stars persönlich treffen will, muss tief in die Tasche greifen.

Eigentlich hatten die Hollywood Vampires ja angekündigt, ihr Image als "teuerste, weil am prominentesten besetzte Coverband der Welt" ablegen zu wollen. Doch die Ticketpreise, die am Freitag auf der Internetseite der Rockhal aufgetaucht sind, könnten andeuten, dass die Band es mit dem Imagewechsel doch nicht so eilig hat.

Während die Tickets für den allgemeinen Einlass mit 70 Euro zwar teuer, aber noch im Rahmen sind, treibt der Preis für das "Ultimate Meet and Greet Package" den Fans die Tränen in die Augen.

Auf der Facebook-Seite des Events beschweren sich einige Fans über die angesetzten Preise. Ein Kommentator merkt an, dass Leute, die an dem 1717,02 Euro teuren "Meet and Greet" mit Hollywoodstar Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith-Gitarrenaficionado) teilnehmen, trotzdem nicht automatisch Plätze in den vorderen Reihen bekommen.

Wer sich an einem der Konzerte in Italien, Deutschland oder Österreich mit dem Trio treffen will, muss übrigens deutlich weniger bezahlen: Dort kostet das "Ultimate Meet & Greet Package" jeweils "nur" rund 1300 Euro.

Auf der Ticketverkaufsseite der Rockhal steht außerdem, dass "Meet and Greet"-Teilnehmer mit einem Ticket für den allgemeinen Einlass keine Platzgarantie haben, wenn sie vom Treffen mit den Hollywood Vampires zurückkommen.

Die Tickets zum Konzert am 8. September 2020 sind seit Freitagmorgen 10 Uhr auf der Internetseite der Rockhal erhältlich. Die Tour beginnt am 15. Mai 2020 in Mainz. Insgesamt spielt die Superband aus den USA, die vor allem Cover spielt, an elf verschiedenen Terminen.

Foto: HollywoodVampsSSe200618-157 / Raph_PH / via Wikimedia Commons / CC BY 2.0