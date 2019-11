Die Supergroup Hollywood Vampires, bestehend aus Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp, gastiert im September 2020 in der Rockhal. Der Vorverkauf läuft. Fans sorgen sich unterdessen um Johnny Depps Gesundheitszustand.

Hollywood Vampires: Johnny Depp in der Rockhal

Tom RUEDELL Die Supergroup Hollywood Vampires, bestehend aus Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp, gastiert im September 2020 in der Rockhal. Der Vorverkauf läuft. Fans sorgen sich unterdessen um Johnny Depps Gesundheitszustand.

Die amerikanische Supergroup Hollywood Vampires, bestehend aus Schockrock-Urgestein Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrenlegende Joe Perry und Hollywood-Ikone Johnny Depp, kommt im September 2020 in die Rockhal. Der Vorverkauf läuft. Der Termin am 8. September 2020 in Esch/Alzette ist eines von elf Konzerten in Europa. Der Tourauftakt ist am 15. August in Mainz.

Laut Presseinfo zur Tour wolle sich die Band künftig vor allem auf eigenes Material konzentrieren - die ein oder andere Coverversion bekannter Rockklassiker dürfte aber sicherlich zur Aufführung gelangen. Das Image als "teuerste, weil am prominentesten besetzte Coverband der Welt" wolle man jedenfalls ablegen, heißt es in dem Kommuniqué.

Sorge um Johnny Depp?

Der Nachricht von einer Europatour der Hollywood Vampires im kommenden Jahr steht allerdings eine andere Meldung entgegen, die dieser Tage für Aufsehen sorgte: Medienberichten zufolge sei Johnny Depp so schwer alkoholkrank, dass sich Freunde ernsthafte Sorgen um ihn machten.

Neil Diamond und Alice Cooper in Rock-Ruhmeshalle Neil Diamond (69) und Alice Cooper (62) werden in die Ruhmeshalle der Rocklegenden aufsteigen. Sie sind unter den fünf Kandidaten, die 2011 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden.

Ein nicht namentlich benannter "Freund" der 56-jährigen Hollywood-Ikone ("Fluch der Karibik") sagte dem US-Klatschmagazin "Globe", dass Depp mittlerweile dazu übergegangen sei, Wodka aus Kaffeebechern zu trinken. Die Quelle verstieg sich sogar zu der Prophezeiung, Depp sei "bis Weihnachten tot", wenn er seinen Lebensstil nicht grundlegend ändere. Ein Indiz dagegen ist offensichtlich die Veröffentlichung der Konzerttermine für 2020 am Dienstag.

Depp ist übrigens nicht der einzige "Vampire", der dann und wann mit gesundheitlichen Problemen zu rechnen hat: Gitarrist Joe Perry, immerhin auch schon 69 Jahre alt und als Teil der ehemaligen "Toxic Twins" nicht eben für eine abstinente Lebensweise bekannt, war 2016 in New York auf der Bühne zusammengebrochen.

Foto: HollywoodVampsSSe200618-157 / Raph_PH / via Wikimedia Commons / CC BY 2.0