Hochwasserschäden

Kulturinstitutionen kämpfen mit den Folgen

Daniel CONRAD

Das Hochwasser hat gleich mehrere Kulturinstitutionen getroffen. Während das Cape in Ettelbrück - so der letzte Stand- offiziell nur für einen Tag schloss, bleiben das Centre national de littérature in Mersch und das hauptstädtische Kulturzentrum Neimënster in Grund vorerst dicht.









Durch das Wasser sei der Strom im Gebäude vollends ausgefallen.





Beim Nachbarn, dem natur musée, drang ebenfalls Wasser ein und sorgte für Probleme.

Das Team, das sich um die Naturgeschichte kümmert rettete diesmal sogar ein lebendes Exemplar: ein Entchen:

Das Echternacher Trifolion sagte derweil das erste Festivalwochenende von EchterLive komplett ab, das heute als Open-Air auf dem nahe gelegenen Abteihof starten sollte.

Stattdessen wurde das Kulturzentrum der Abteistadt zum Notanlaufstelle für Hochwasserbetroffene.

Auch einige Künstlerinnen und Künstler sind direkt betroffen, unter anderem die das Gare Art Festival-Organisatorin Florence Hoffmann, deren Atelier in Grund liegt, wie sie auf Facebook mit einem Bild der Wassermassen zeigte. Auf Facebook fragte sie öffentlich ihre Freunde, wie es wohl um die Werke im nahe gelegenen Atelier des kürzlich verstorbenen Wil Lofy stehe.





