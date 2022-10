Mit „Six°“ ist diese Woche am Escher Theater eine komödiantische Akrobatikshow zu sehen. Eine Mischung aus Zirkus und Schauspiel.

Hoch hinaus und quer dadurch

Mit „Six°“ ist diese Woche am Escher Theater eine komödiantische Akrobatikshow zu sehen. Eine Mischung aus Zirkus und Schauspiel.

(C./nos) - Fünf Personen und ein verlassenes Gebäude mitten im Wald. Was zunächst nach einem Schauermärchen für die Bühne klingt, entpuppt sich als eine Darbietung, die zwischen Komik, Theater und körperlichen Höchstleistungen wechselt. Das Kennenlernen dieser Personen, wird nämlich zu einer Sternstunde der Akrobatik, in der sie die mysteriösen Gemäuer erkunden, heißt es vonseiten des Escher Theaters, dem Veranstalter der Zirkusvorstellung „Six°“.

Die Künstlertruppe Cie FLIP Fabrique stammt aus Kanada. Nach weltweiten Auftritten kommt die Kompanie nun ins Escher Theater. Foto: Stéphane Bourgeois

Am Donnerstag, dem 27. Oktober, und Freitag, dem 28. Oktober tritt hier jeweils um 20 Uhr die Cie FLIP Fabrique auf. Die kanadische Künstlertruppe macht nach nicht weniger als 1.000 Auftritten in der ganzen Welt nun einen Halt in Esch, um das hiesige Publikum mit ihren bemerkenswerten Akrobatik-Tricks zum Staunen zu bringen.

Das Zirkusunternehmen Cie FLIP Fabrique, mit seinem Sitz in Quebec, wurde 2011 gegründet und entwirft seit jeher zeitgenössische Zirkusvorstellungen, die sich durch eine Mischung aus Boden- und Luftakrobatik sowie aus Schauspiel auszeichnen.

Weitere Informationen und Karten auf: www.theatre.esch.lu.

