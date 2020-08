Historisches Bauerbe: Den Finger in die Wunde legen

5.316 Unterschriften bei der Petition 1638 zeigen: Bauerbe ist nicht ein Hindernis für die Zukunft, sondern ihr Fundament.

Sie ist zwar nicht so fotogen wie eine Protestkundgebung, aber ein noch klareres Zeichen: 5.316 Unterschriften hat die Petition 1638 bis gestern 18 Uhr, vor ihrem Fristablauf um Mitternacht, gesammelt. Der „Dringende Aufruf zum Schutz des historischen Bauerbes Luxemburgs“ wurde gehört, denn er legt den Finger in eine klaffende Wunde: 5.316 Bürgern ist das Anliegen des Denkmalschutzes so wichtig, mit ihrem Namen einzufordern, dass Abgeordnete in einer öffentlichen Anhörung dazu Stellung nehmen.

Ganz ohne hellseherische Fähigkeiten lässt sich heute schon voraussagen, dass dann Eintracht herrschen wird, dass der Erhalt von Luxemburgs Bauerbe wichtig ist ...