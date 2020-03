Hingucker: Der kulturelle Lichtblick des Tages

Einen „Kulturellen Lichtblick des Tages“, das braucht es gerade jetzt – und wir liefern ihn täglich frei Haus.

In Zeiten, in denen sich beunruhigende Nachrichten nur so überschlagen, dringend notwendigen kulturellen Lichtblick des Tages: Weil aktuell das einzig richtige – und wichtige! – ist, daheim zu bleiben, um die Infektionskurve zu senken, flanieren wir gemeinsam per Bild.





1 17.März: Wenn nicht nur Kinder herumtollen Link kopieren

Schon Pieter Bruegel der Ältere widmete sich dem Spiel und Spaß in der nicht gerade leichten Frühen Neuzeit und machte dabei sein Kunstwerk „Die Kinderspiele“ aus gleich mehreren Blickwinkeln interessant. Wer sich das Original (im Web unter anderem bei „Google Arts and Culture“ anschaubar) genauer betrachtet, entdeckt dabei nicht nur 83 unterschiedliche Spiele.

Foto: Kunsthistorisches Museum Wien

Es zeigt auch die Bedeutung des Spiels als menschliches Handeln zum Lernen von Geschicklichkeit und Strategie, zum Spaß, zur Interaktion und zum Erlernen wichtiger sozialer Interaktionen. So ist Bruegel mit diesem Wimmelbild, das an sich schon durch das Identifizieren der Spiele der insgesamt 230 abgebildeten Personen spannend sein kann, mehr als nur ein historischer Schinken. Vielleicht bietet es ja noch den einen oder anderen Tipps, welches Spiel sich für das familiäre Miteinander im heimischen Garten eignet. (dco)





