„Him gëtt et wënsch an der Kloz“

Den Alain Atten huet en neit Buch geschriwwen, eng Novell mam Titel „Alle véierzéin“. Si ass an der Miseler Sprooch, spillt sech of am Joer 1436 an dréit ëm den Nickela, deen op der Bäerbrecher Buerg lieft a sech hannescht an déi Zäit wënscht, wou en de Colinot war.



Hie schnëppelt véierzéng Nouthelfer fir en Altor, deen et demools do gouf, an dobäi kommen him d'Kandsdeeg op der Meuse nees erëm ...