Ian Holm, der in der "Herr der Ringe"-Triologie den Hobbit Bilbo Baggins gespielt hatte, ist im Alter von 88 Jahren in London verstorben.

"Herr der Ringe"-Darsteller Ian Holm gestorben

Ian Holm, der in der "Herr der Ringe"-Triologie den Hobbit Bilbo Baggins gespielt hatte, ist im Alter von 88 Jahren in London verstorben.

(dpa) - Der Darsteller des Bilbo Baggins aus der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe", Ian Holm, ist gestorben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seinen Agenten. Er wurde 88 Jahre alt.

Der britische Schauspieler, der auch aus seiner Rolle als der Android Ash in dem Science-Fiction-Thriller "Alien" bekannt war, litt dem "Guardian" zufolge an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten.

Meldung im Guardian: Christopher Lee verstorben Meldungen des englischen Guardian zufolge ist der Schauspieler Christopher Lee im Alter von 93 Jahren verstorben.

1949 begann er ein Studium an der Royal Academy of Dramatic Arts in London. Für seine Rolle in dem Film "Chariots of Fire" wurde er 1981 für einen Oscar nominiert. 1998 wurde er von Königin Elisabeth für seine Verdienste in Film und Fernsehen zum Ritter geschlagen. Auch auf internationalen Theaterbühnen war Holm zu sehen - vor allem Shakespeare-Dramen lagen dem Briten. In den 50er Jahren begann er seine langjährige Karriere an der renommierten Royal Shakespeare Company, an der auch "Herr der Ringe" Schauspieler Ian McKellen (Gandalf) beschäftigt war.