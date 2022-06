Nach zwei Jahren zwangsbedingter Pause ist das Siren’s Call wieder zurück und sorgt für jede Menge atemberaubender Momente.

Festival im Neimënster

„Here We Go Again“: Siren’s Call 2022

Nora SCHLOESSER Nach zwei Jahren zwangsbedingter Pause ist das Siren’s Call wieder zurück und sorgt für jede Menge atemberaubender Momente.

Nicht einmal das krachende Gewitter und der strömende Regen konnten die tanzende Festivalmeute bremsen: Die 4. Auflage des Siren’s Call entfesselte eine Welle der Hochstimmung.

Auf fünf Bühnen wurden dem Publikum eine vielfältige Reihe von Liveacts geboten: Von Elektropop über Indie-Folk bis hin zu Garage Rock war nahezu jedes Genre vertreten.

Das Festival hatte für jeden etwas zu bieten. Fotos: Gilles Kayser

The Hives.

Während die Post-Punkband The Clockworks und die französische Synthpop-Sängerin Fishbach für einen prallgefüllten Melusina-Club - wo sich die Melusina Stage befand - sorgten, legten die Headliner Nothing but Thieves und in erster Linie The Hives eine phänomenale und unvergessliche Show hin.

LW-Fotograf Gilles Kayser verfolgte das Festival mit der Kamera. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie mit den Festival-Highlights.

Fotos: Gilles Kayser







