Heiße Beats an der Beach

Am Seestrand in Echternach fand am Freitag und Samstag das e-Lake-Festival statt. Fotoeindrücke von Anouk Antony.

Bosse, Querbeat und Cosmic Gate – so hießen die Headliner des e-Lake in Echternach. Zahlreiche Luxemburger Künstler ergänzten das Line-up des kostenlosen Festivals, das am Wochenende am Ufer des Echternacher Sees stattfand.

