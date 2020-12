Nach der Echternacher Springprozession sind nun auch die Jagdbläser in Luxemburg immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Am Freitag fiel die Entscheidung der Unesco.

"Haupeschbléiser" sind immaterielles Kulturerbe der Unesco

(mt) - Die Jagd- oder auch Hubertusbläser, in Luxemburg „d'Haupeschbléiser“ genannt, gehören fortan zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Die Entscheidung fiel am Donnerstag in einer Videokonferenz, in der sich die Länderkommissionen der Unesco beraten haben. Die Unesco würdigt damit diese musikalische Kunst des Trompetenblasens, eine Instrumentaltechnik, die mit Gesang, Atemkontrolle, Vibrato, Ortsresonanz und auch mit Geselligkeit zu tun hat.

Die jetzige Einschreibung des „Haupeschbléiser“ ist für Luxemburg die zweite Einschreibung eines Elements seines lebendigen Erbes durch die UNESCO, genau zehn Jahre nach der Einschreibung der Tanzprozession von Echternach, und die erste Einschreibung eines Elements durch eine multinationale Kandidatur.



Die musikalische Kunst der Trompeter wurde im 18. Jahrhundert am französischen Königshof geboren. Seitdem ist sie in unseren Regionen zu einer lebendigen Tradition geworden. Heute treffen sich in unserem Land Männer und Frauen verschiedener Nationalitäten, Altersgruppen und sozialer Hintergründe in ihrer Freizeit, um dieses kulturelle Erbe am Leben zu erhalten.

In Luxemburg werden diese Musiker „Haupeschbléiser“ genannt, nach dem Heiligen Hubertus, ihrem Schutzpatron. Ihr Instrument hat keine Ventile und wird mit sehr körperlichen Atemtechniken zum Klingen gebracht, vorzugsweise in der Natur, wo sein archaisches Timbre frei erklingen kann.

Auch der Gesang spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung dieser Musikkunst. Ohne Partitur, in Gehröcken, drehen die Musiker dem Publikum den Rücken zu, damit es den Klang ihrer Trompeten so gut wie möglich hören kann. Geselligkeit, die Verbundenheit mit der Natur und das Teilen dieser Werte über die Grenzen hinweg sind wesentliche Merkmale dieser lebendigen Tradition.

Neben dem internationalen klassischen Repertoire erklingen und komponieren die „Haupeschbléiser“ auch Partituren für Blaskapellen, die Luxemburg gewidmet sind. Die „Haupeschbléiser“ nehmen aktiv am kulturellen Leben des Großherzogtums teil und sind Mitglieder der Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) sowie des Benelux-Trompetenverbands (FTB) und der Internationalen Föderation der französischen Trompeten (FITF).

Die Musikkunst der Trompeter ist seit dem 28. November 2018 in das nationale Inventar des immateriellen Kulturerbes des Großherzogtums Luxemburg aufgenommen worden. Am 29. März 2019 reichte Luxemburg gemeinsam mit Frankreich, Belgien und Italien bei der UNESCO eine multinationale Kandidatur für die Eintragung dieser Musikkunst in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit ein.

