In den Charts sind seine ganz großen Zeiten vorbei. Live zeigt der kanadische Weltstar Bryan Adams noch immer, was er kann: singen, rocken und das Publikum mitreißen.

Harte Schale, weiches Herz

Pierre LEYERS In den Charts sind seine ganz großen Zeiten vorbei. Live zeigt der kanadische Weltstar Bryan Adams noch immer, was er kann: singen, rocken und das Publikum mitreißen.

Es ist ein Déjà-vu – schon vor zwei Jahren war Bryan Adams in der Rockhal. Ein Auftritt, an den sich der Kanadier scheinbar nicht besonders gerne erinnert. „Dies ist der einzige Konzertsaal in Europa, der einer Kiste gleicht“, bemerkt der Musiker am Sonntagabend zu Beginn einer Aufführung, die bei seinen zahlreichen mitsingenden Fans keine Nostalgiewünsche offen lässt.



9 Fans vor dem Eingang der Rockhal. Trotz Körperkontrollen gab es keine langen Wartezeiten. Foto: Claude Piscitelli

Am liebsten singt Bryan Adams über die Liebe. So wie bei „Ultimate Love“, dem Auftaktsong des Konzerts, der auch dem aktuellen Album „Ultimate“ den Stempel aufdrückt. Die Liebe ist der rote Faden, der durch das fast zweistündige Set führt. Das Publikum nimmt die Botschaft dankbar an, die Pärchen rücken enger zusammen.



Ein echter Rocker



Derweil rockt Adams mit seinem langjährigen Freund, dem Leadgitarristen Keith Scott, die Bühne. „Hallo Luxemburg, mein Name ist Bryan. Ich bin ihr Musiker für diesen Abend“, begrüßt er nach „Run to you“, dem dritten Song, sein Publikum, das ihm enthusiastisch mit Mobiltelefon-Lampen anstelle von Feuerzeugen zuwinkt.



Mit fitten 58 Jahren ist Adams heute lauter als ehedem zur Zeit seiner sanften Balladen, von denen es mit „Please forgive me“ und „Have you ever really loved a woman“ dennoch einige Kostproben gab. Diese Hits aus den 90ern brachten ihm einst den Ruf eines Schnulzensängers ein. Zu Unrecht, wie Adams beweist: Er ist ein echter Rocker, jedoch einer mit einem weichen Herzen.



Nicht fehlen durfte natürlich der unverwüstliche Klassiker „Summer of 69“, von dem nicht bekannt ist, wie der Weltstar ihn derart überzeugend und fast autobiografisch singen kann, war er doch an jenem sagenhaften Sommer selbst erst neun Jahre alt.

Bei der Rockabilly-Nummer „You belong to me“ macht Adams den Versuch, den richtigen Luxemburger Ausdruck für Hintern herauszufinden, mit dem man wackeln solle, weil es ja „zusammengepfercht wie Sardinen“ nicht möglich sei, anders zu tanzen.

Nicht ganz jedermanns Sache mag die visuelle Show sein, die hinter Adams und seiner Band auf einem riesigen Video-Schirm die Bühne in ein Multimedia-Spektakel verwandelt. Vor lauter visueller Überladung wird der Unterschied zwischen Musikclip und Live-Konzert fließend. Mal zeigt der riesige Screen eine Weltraumfähre, mal die tanzende Menge, von einer Kamera hinter den Musikern gefilmt. Ein verwirrender Spiegel im Spiegel.



Den Fans gefiel das, die Stimmung war ausgelassen, sie wollten ihren Helden nicht mehr gehen lassen. Der wiederum dankte mit zahlreichen Zugaben.