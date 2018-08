Harte Kontraste, Finesse im Detail

Liebe und Zuneigung kann kunsthistorisch so unterschiedlich gezeigt werden: ob so frivol-liebesnärrisch wie in Pesnes „Gustav Adolf Graf von Gotter und seine Nichte Friederike von Wangenheim“ (l., um 1750) oder so als fast keusches „Liebespaar“ von Epp (r., 1868). Um selbst sehbeeinträchtigten Besuchern Kunsteindrücke zu vermitteln, hilft ein weiteres Tastmodell. Das Museum hat in den letzten Jahren mehrere in Auftrag gegeben: Das um Canalettos „Der Canal Grande von Campo San Vio aus gesehen“ ist das jüngste.

Foto: Villa Vauban / Guy Jallay