Musiklegende

Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren gestorben

Belafonte ist für den Calypso-Hit „Banana Boat Song“ bekannt. Er spielte in mehr als 40 Filmen mit und engagierte sich immer auch politisch.

(Bloomberg) - Harry Belafonte, der große afroamerikanische Sänger und Menschenrechtsaktivist, ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren in New York an Herzversagen gestorben. Zuerst hatte die „New York Times“ darüber berichtet und sich auf Belafontes Sprecher Ken Sunshine berufen.

6 Der US-Sänger Harry Belafonte (M) und Coretta King (l), die Witwe des ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1981 in Deutschland. Foto: Egon Steiner/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Der US-Sänger Harry Belafonte (M) und Coretta King (l), die Witwe des ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1981 in Deutschland. Foto: Egon Steiner/dpa Die Schauspieler Harry Belafonte (l-r), Bill Cosby und Sidney Poitier (Aufnahme von Anfang der 70er Jahre). Foto: -/UPI/dpa Sänger Harry Belafonte (l) und seine damalige Frau Julie lächeln 1999 mit dem damaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela (M). Foto: Themba Hadebe/dpa Harry Belafonte und seine Tochter, die US-Produzentin Gina Belafonte, lächeln bei der Pressekonferenz für den Film "Sing Your Song" während der 61. Internationalen Filmfestspiele Berlin im Jahr 2011. Foto: Britta Pedersen/dpa Harry Belafonte und seine Frau Pamela besuchen die jährliche amfAR-Gala zum Auftakt der Fashion Week im Jahr 2011. Foto: Peter Foley/EPA/dpa Der damalige UN-Botschafter des guten Willens, der Sänger und Schauspieler Harry Belafonte, unterhält sich bei seinem Besuch eines Slum mit Kindern im Jahr 2004. Foto: Morrison/epa/dpa

Belafonte vermischte westafrikanische, karibische und New Yorker Einflüsse und trug durch diese Mischung schon früh den Beinamen „Calypso King“. In den 1960ern war er wie sein Schauspielkollege Sidney Poitier ein Gefährte von Martin Luther King im Kampf für Menschenrechte.

Belafontes Aufnahme von „Banana Boat Song“ - mit dem Eröffnungsruf „Day-O“ - beflügelte seine Karriere in den 1950er-Jahren, nachdem er lange darum gekämpft hatte, sich als Sänger durchzusetzen. Er gewann 1954 einen Tony Award für seinen Auftritt in der Broadway-Revue „John Murray Anderson's Almanac“. Zusätzlich zu seinen Grammy-Auszeichnungen wurde er 1959 als erster schwarzer männlicher Künstler mit einem Emmy für das Fernsehspecial „Tonight With Belafonte“ ausgezeichnet.

Ein gewichtiger Aspekt in Belafontes Biografie war sein politischer Aktivismus: Er war 1963 an Martin Luther Kings Seite bei dessen „I Have a Dream“-Rede in Washington. Zwei Jahre später überzeugte er den Sänger Tony Bennett und den Schauspieler Charlton Heston, um an Kings berühmtem Marsch in Selma, Alabama, teilzunehmen. „Ich war kein Künstler, der zum Aktivisten geworden war. Ich war ein Aktivist, der zum Künstler wurde“, sagte Belafonte 2011 in seinen Memoiren „My Song“.

In den 1960er-Jahren positionierte er sich gegen den US-Krieg in Vietnam und 2003 gegen die Invasion im Irak. Der gut aussehende und charismatische Belafonte spielte in einer Reihe von Filmen mit.

Schauspieler, Menschenfreund, „King of Calypso“

Seine beiden Auftritte in der Carnegie Hall in den Jahren 1959 und 1960 wurden live und auf Schallplatte zu Publikumserfolgen, und Frank Sinatra verpflichtete ihn als Sänger bei der Amtseinführung von Präsident John F. Kennedy. 1989 ehrte ihn das Kennedy Center als „Schauspieler, Menschenfreund und den anerkannten 'King of Calypso'“. Im Jahr 2000 wurde er mit einem Grammy Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Harold George Belafonte wurde am 1. März 1927 im New Yorker Stadtteil Harlem als Sohn einer Hausangestellten aus Jamaika und eines Vaters aus Martinique geboren, der als Koch auf Handelsschiffen arbeitete. Da er in der Schule oft Ärger hatte, wurde Belafonte im Alter von neun Jahren nach der Scheidung seiner Eltern nach Jamaika geschickt. Er war 13 und genoss das gemächliche Leben auf der Insel, als seine Mutter ihn nach New York zurückrief.

Obwohl er nun mit den Klängen und Rhythmen des Calypso vertraut war, fand sich Belafonte in einer fremden Umgebung wieder, in der sich die Weißen gegenüber den schwarzen Nachbarn feindselig verhielten. 1943 meldete er sich bei der US-Marine. Während seiner Ausbildung in Newport News, Virginia, lernte er Frances Marguerite Byrd kennen, die er fünf Jahre später heiratete.

Nach seinen zwei Jahren beim Militär sah Belafonte 1945 eine Aufführung von „Home Is the Hunter“ am American Negro Theater und war sofort Feuer und Flamme. Er begann als freiwilliger Bühnenarbeiter zu arbeiten und studierte Schauspiel mit Klassenkameraden wie Marlon Brando, Tony Curtis und Sidney Poitier. Er gewann ein Vorsingen in einem Broadway-Jazzclub und wurde für eine Woche als Sänger gebucht. Der Club verlängerte Belafontes Auftritt um 20 Wochen, lange genug, um ihm seinen ersten Auftritt in der Carnegie Hall zu ermöglichen.

Seine ersten Pop-Platten gefielen weder den Diskjockeys noch dem Publikum, und sein Plattenlabel Capitol ließ ihn bald fallen. Seine Gesangskarriere geriet ins Stocken, bis er 1956 „Calypso“ aufnahm, das erste Album, das sich mehr als eine Million Mal verkaufte. In der Folgezeit veröffentlichte er etwa 50 Alben. Bei seinen Live-Auftritten gelang es Belafonte, Kritiker und Fans gleichermaßen zu begeistern. Der Kritiker Nat Hentoff schrieb, Belafonte zeige eine „beispiellose Kraft“ als Sänger, der sein Publikum voll im Griff habe.

Live in Differdingen, 1981

1981 gastierte der „Calypso-König“ in Differdingen - im Rahmen seiner als „letzte Europatournee“ angekündigten Konzertreise. Das stimmte so nicht ganz, Belafonte tourte noch bis 2003, auch in Europa. Das konnte der Wort-Kritiker natürlich noch nicht wissen, als er schrieb: „Mehr als 2.000 Zuschauer erlebten ein wahres Feuerwerk an Musik, an Temperament, an Ausgelassenheit.“ Doch „auch in Differdingen verpasste er die Gelegenheit nicht, über Recht, Krieg und Frieden zu reden.“





